Espen Engebretsen ny FFK-mann – Heier blir sportssjef

De siste fem årenes administrative FFK-sjef, Joacim Heier (36), har lenge sjonglert en slags sportssjefrolle blant sine mange oppgaver.

Med Espen Engebretsen (58) inn som ny daglig leder, skal Heier nå jobbe fullt i nyopprettet stilling som sportssjef, en lenge etterlengtet rolle i FFK-satsingen mot nye høyder.

Nyansettelsen av Engebretsen og Heiers nye rolle ble presentert av klubben på en pressekonferanse på Fredrikstad stadion onsdag klokka 12.

Engebretsen ga seg som daglig leder i Sarpsborg 08 i februar i år, etter å ha vært en sentral del av den unge klubbens spesielt gode periode, som toppet seg med at de blåhvite deltok i gruppespillet i Europaligaen i 2018.

Engebretsens eldre historie er derimot rødhvit og handler om FFK: Han var mangeårig spiller på 80- og tidlig 90-tallet, har båret kapteinsbindet og er spilleren med fjerde flest kamper for rødbuksene gjennom historien.

– Jeg gleder meg veldig. Det er et potensial her, sier Engebretsen.

Og sportssjefen:

– Nå kan jeg få bidratt sportslig enda mer i hele klubben, når jeg ikke lenger står i en splittet rolle og har måttet vekte oppgavene som sportssjef inn mot A-laget, sier Heier.

Han sier også at planen for neste sesong er å lage et «råere» FFK.

