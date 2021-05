Anna (11) fra Torsnes svensk mester i hurtigsjakk

– Vanvittig morsomt. Jeg kan nesten ikke tro det er sant! sier den unge sjakkspilleren etter å ha slått ut alle de 33 motstanderne i mesterskapet som fant sted digitalt forrige helg.

11 år og internasjonal sjakkspiller

Få uker etter at sjetteklassingen ved Torsnes skole hevdet seg sterkt i et europeisk sjakkmesterskap for ungdom kan hun nå notere tittelen «svensk mester i hurtigsjakk for jenter mellom 11 og 13 år» på sin CV.

Og på spørsmål fra Demokraten om hvordan en nordmann kan vinne et mesterskap for svensker, kommer dette svaret kjapt:

– Pappa (den profilerte sjakklæreren Holger Blauhut, journ. anm.) og jeg meldte oss for en tid tilbake inn i Tannum Sjakkselskap slik at vi kan representere Sverige internasjonalt. Det er litt sånn som i idrett ellers – man kan spille for land man selv ikke er bosatt i. Derfor kunne jeg delta i dette mesterskapet som i min klasse hadde én norsk, to portugisiske og 31 svenske spillere, forklarer Anna engasjert.

– Om det viktigste er å delta, så er det jo ekstra morsomt å vinne, innrømmer Anna Blauhut (11), som foreløpig ikke har ambisjoner om en proffkarriere som sjakkspiller. (ARNE BØRRESEN)

Savner det fysiske spillet

I tur og orden slo Anna Blauhut ut sine motstandere i sjakk-sjangeren hvor det handler om å velge de riktige trekkene i ekspressfart. Sterke motstandere fra såvel storbyer som Stockholm og Västerås ble bokstavelig talt feid av brettet.

– Har du en allerede en proffkarriere i tankene?

– Nei, jeg har egentlig ikke det. Men jeg må jo tilstå at denne hobbyen blir mer og mer spennende. Om det viktigste er å delta, så er det jo ekstra morsomt å vinne. Men at det skulle skje i dette mesterskapet hadde jeg ikke drømt om. Vi får se hva som skjer når jeg blir eldre. Inntil videre er i hvert fall sjakk en fantastisk fritidssyssel, smiler Anna og avrunder alvorlig:

– Mest av alt savner jeg nå å kunne møte de andre sjakkspillerne. Digitalt spill blir aldri det samme som å se motstanderen tvers over brettet. Dessuten er det litt mer krevende å spille på nettet synes jeg.

---

Dette var de som hevdet seg best i det nylig avholdte svenske mesterskapet i hurtigsjakk for jenter:

Gruppe A (17–20 år):

1) Shirley Lidman , Täby SK, 4 p.2) Elizabeth Johansson , Eslövs SK, 2 p.3) Julia Cohen , Stockholms Schacksällskap, 2 p.

, Täby SK, 4 p.2) , Eslövs SK, 2 p.3) , Stockholms Schacksällskap, 2 p. Gruppe B (14–16 år): 1) Julia Östensson , Uppsala SSS, 6 p.2) Anya Belle Burbach , SS Manhem, 5 p.3) Linnea Johansson-Öhman , Kristallens SK, 4 p.4) Nina Ljunggren , IFK Hindås, 2 p.5) Debora Nordin , Visby SK, 2 p.

1) , Uppsala SSS, 6 p.2) , SS Manhem, 5 p.3) , Kristallens SK, 4 p.4) , IFK Hindås, 2 p.5) , Visby SK, 2 p. Gruppe C (11-13 år): 1) Anna Blauhut , Tanums SS, 6,5 p.2) Victoria Cymbron , Storstockholms SA, 5,5 p.3) Lana Ghaderi, SS Manhem, 5,0 p.4) Lavinia Valcu , Solna SS, 5,0 p.5) Alice Xiong , Västerås SK, 5,0 p.

1) , Tanums SS, 6,5 p.2) , Storstockholms SA, 5,5 p.3) SS Manhem, 5,0 p.4) , Solna SS, 5,0 p.5) , Västerås SK, 5,0 p. Gruppe D (10 år eller yngre):1) Sol Andersson, Örgryte SK, 7,0 p.2) Christina Ostafiev, Trojanska Hästen, 5,0 p.3) Paulina Efimova, Örgryte SK, 5,0 p.4) Sofia Lazovskaya, SS 4 Springare, 4,5 p.5) Elin Larsson, Linköpings ASS, 4,0 p

