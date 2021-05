Slik vil FFK-ungdom støtte mental helse

– Jeg har i løpet av pandemien møtt en 15-åring i butikken, som ikke lenger så noen grunn til å stå opp om morgenen. Det skremte meg, forteller FFKs juniorlagstrener Thomas Johnsen, som selv har opplevd følgene av ikke å ha det godt med seg selv i ung alder.

Nå har han og ungdomsavdelingen i Fredrikstad Fotballklubb valgt å gå i bresjen for unges psykiske helse. Lørdag 22. mai vil du kunne se rundt 100 unge FFK-spillere og -trenere i et konkurranseløp langs begge sider av elva – til inntekt for organisasjonen Mental Helse Ungdom.

Da håper arrangørene at mange tar turen til sentrum, og sprer seg fra Kråkerøybrua til Værstebrua, for å heie fram både løperne og saken – med Plankehaugens FFK-vimpler blafrende fra gangbrua.

– Vi vil gå foran i kampen som garantert kommer som følge av pandemien, og som burde ha vært der hele tiden, mot stadig flere tilfeller av angst og depresjon blant unge, sier Johnsen, som har jobbet med barn og unge i 15 år som miljøarbeider i skolen og som fotballtrener.

[ Oppfordrer unge stemmer til å dele ærlige koronahistorier ]

FFKs ungdomsavdeling skal løpe inn penger til organisasjonen Mental Helse Ungdom, og blir godt synlige over gangbrua 22. mai. Bak fra venstre: Juniorlagstrener Thomas Johnsen, Mathias Bertelsen (18), Stian Kornelius Bendvold (15), Nikolai Nilsen (18) og utviklingsansvarlig Magnus Pettersen i FFK. Foran fra venstre: Frida Torp (16), Sivert Landstad (14) og Gustav Eilertsen (14). (Martin Næss Kristiansen)

Elveløype

Spillere fra alle FFKs jente- og guttelag vil stå på startstreken på Fredrikstad stadion.

– Jeg synes det er et bra tiltak for en sak som det er viktig å sette fokus på. Psykisk helse er viktig for alle, også for oss som driver med idrett. Dessverre tør ikke alle å snakke høyt om det. Jeg har selv vært skadet gjennom pandemien, og har på min måte fått kjenne på at det er tøft ikke å få drive med det jeg liker aller best – å spille fotball, sier FFK-spiller Frida Torp (16).

Fra stadion går den cirka to kilometer lange løypa over Værstebrua, langs med elva og brygga til gangbrua, som forseres før kursen settes bortom studentboligene og videre mot Kråkerøybrua på den andre siden. Tilbake på sentrumssiden av Kråkerøybrua går løpet på brygga og igjen over gangbrua, og derfra tilbake til stadion.

[ «Bummen»: Har full forståelse for at byen tar av ]

Hver av deltakerne skal på forhånd ha skaffet fem sponsorer hver, som enten gir en fast sum eller sponsorstøtte per runde gjennomført.

– Det kan være familie, bedrifter eller andre som sponser – ja, hvem som helst. De som gir 200 kroner eller mer er med i trekningen av en FFK-drakt signert av A-lagsspillerne, forteller Thomas Johnsen.

Psykisk helse er viktig for alle, også for oss som driver med idrett. — Frida Torp (16), FFK-spiller

FFK har flere ganger tidligere hatt innsamlinger til gode formål, blant andre til barnekreftforeningen, og har da samlet inn mellom 80.000 og 130.000 kroner. Nå håper de på det dobbelte, ifølge Johnsen, som satt på FFK-kontoret da utviklingsansvarlig Magnus Pettersen kom innom og mente at de «måtte finne på noe i ungdomsavdelingen igjen».

– Da var psykisk helse det som naturlig falt oss inn. Det har vært et tema på agendaen en stund nå, og Mental Helse Ungdom har mange gode prosjekter og står for et arbeid som vi ønsker å støtte, forklarer Johnsen.

[ Rapport om psykisk helse under pandemien: De mest sårbare har fått de største belastningene ]

Flest gutter dør, flest jenter søker hjelp

Line Toft er svært glad for at valget falt på Mental Helse Ungdom, hvor hun er kommunikasjons- og innsamlingssjef.

– Vi synes dette initiativet fra FFK er så kult på så mange måter. Det er én ting at de starter en innsamling for oss, men så er det også jobben de gjør for lokalmiljøet samtidig og at de viser at god mental helse er viktig også i idretten. Med et sentrumsløp blir aksjonen og tematikken synliggjort og det vil trolig engasjere folk til å løfte samtalen om psykisk helse, sier Toft.

Som fotballklubb er FFK i godt selskap i så måte. Nylig hadde selveste Manchester United en innsamlingsaksjon for samme organisasjon. Mental Helse Ungdom mottok ett tusen pund direkte fra Manchester United i tillegg til aksjonen ledet av Uniteds nordiske supporterklubb. Mental Helse Ungdom har et fast samarbeid med den mestvinnende britiske klubben, som er en av klubbene med flest tilhengere verden over.

Det vil trolig engasjere folk til å løfte samtalen om psykisk helse. — Line Toft, Mental Helse Ungdom

Toft er strålende fornøyd med også å ha FFK med på laget for unges psykiske helse:

– Som aktiv idrettsutøver legges det mye press på deg hva angår prestasjoner og disiplin. Da er det en stor del av hele mennesket å være trygg på seg selv. Fysisk og psykisk helse går hånd i hånd, påpeker Toft, og legger til:

– Unge idrettsutøvere, og særlig gutta, er en målgruppe vi sliter med å nå ut til. 70 prosent av unge som tar livet sitt er gutter og menn, viser statistikken. På den annen side er 70 prosent av dem som ber om hjelp jenter og kvinner. Vi mener det er avgjørende å åpne for at dette er greit å snakke om, det er nettopp det vi jobber med: Å bryte ned stigmatiseringen og øke kunnskapen.

[ (Video): Da hele familien fikk korona, lagde Håkon (12) en helt spesiell sang ]

Med FFK-ledelsen i ryggen

Det er juniorlagsspiller Mathias Bertelsen (18) motivert for å bidra til ved å løpe 22. mai.

– Jeg mener det bør settes mer fokus på psykisk helse, også i idretten. Det er fint å kunne bidra, og det er godt å vite at vi gjennom dette løpet hjelper andre unge, sier Bertelsen, som synes det blir ekstra hyggelig om løpet får en del publikummere og oppmerksomhet.

Vi har et godt forankret verdisett i FFK, som dette initiativet treffer godt innenfor. — Joacim Heier, daglig leder i FFK

Ungdomsavdelingens initiativ støttes og roses også av FFK-ledelsen. Det tok ikke daglig leder Joacim Heier mange sekundene å stille seg bak.

– Jeg synes det er en kjempeflott idé og et godt eksempel på at vi har mange bra mennesker i klubben. Vi har et godt forankret verdisett i FFK, som dette initiativet treffer godt innenfor: Samlende, folkelige, ydmyke og ambisiøse. Jeg håper også på stor oppslutning om løpet og saken, så vi får bidratt med noe positivt for en samfunnsgruppe som har hatt et vanskelig år – kanskje mer enn oppmerksomheten de har fått tilsier, sier Heier.

Juniortrener Thomas Johnsen synes unge har måttet ta en altfor stor belastning gjennom pandemien og alle restriksjonene som er blitt pålagt, og savner en god begrunnelse for at idrettsungdom er blitt rammet så hardt.

– Fotballen har bevist at vi er gode på smittevern. Når ungdommen ikke får trene eller omgås i organisert form, finner de andre arenaer på egenhånd og holder seg innenfor det som er tillatt, men ikke alltid innenfor det som er anbefalt, påpeker treneren, som selv har slitt med angst og depresjon i mange år.

[ Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv ]

Stengte seg inne

Fra 13-årsalderen fikk Johnsen angstreaksjoner, forteller han.

– Det var etter en periode med skilsmisse hjemme og opplevelse av mye press i forbindelse med fotball og skole. Det ble for mye, og jeg var også en som strevde for å finne ut hvor jeg passet inn. For noen er jo det en slags identitetskrise. Jeg valgte en vei som andre ville at jeg skulle gå, og lærte sent at man bør velge sin egen vei. Jeg har trodd at jeg har kreft og at jeg skulle dø, og det er en intens følelse. Det handlet i stor grad også om frykten for at jeg ikke skulle mestre livet og lykkes, forteller Johnsen, som nå er 38 år.

Det blir akkurat som med en influensa: Det går an å bli frisk. — Thomas Johnsen, juniortrener i FFK

Det tok mange år før han oppsøkte hjelp, og var da blitt en ung voksen. Han ventet for lenge, kan han slå fast i dag.

– Til slutt blir angsten til en depresjon, som for min del gjorde at jeg stengte meg inne et snaut år. Da mistet jeg venner og gikk glipp av utdannelse som jeg har måttet ta igjen senere. Og det er veldig unødvendig. For det er ikke flaut å snakke om at man sliter psykisk og oppsøke hjelp for det. Det blir akkurat som med en influensa: Det går an å bli frisk. Så jeg er opptatt av at ungdom som sliter med vonde tanker ber om hjelp, understreker Johnsen.

Juniorlagstrener i FFK, Thomas Johnsen, forteller om hvordan han selv har slitt med angst og depresjon og viktigheten av det han har lært av det. (Martin Næss Kristiansen)

Han opplever at det er en helt annen oppmerksomhet rettet mot psykisk helse og en mye bedre tilgang på informasjon i dag enn da han var tenåring.

– Jeg tror ikke noen skjønte at jeg hadde det tøft, og jeg skjønte det vel ikke selv heller. Så har jeg skjønt i voksen alder at suksess handler om helt andre ting enn å lykkes med det du driver med. Å mestre livet handler om å være en god person, og for noen det å ha gode venner rundt seg. Det skulle noen psykologtimer til for å innse at jeg er mer enn bra nok, og så har jeg vært heldig å ha venner som er blitt værende selv om jeg har vært en dust til tider. Det er jeg veldig takknemlig for, sier han.

Fortsatt kan Johnsen oppleve at angsten tar ham, og det skjer gjerne helt uforberedt.

– Jeg hadde en hendelse senest i fjor sommer, da jeg fikk et angstanfall bak rattet midt inni Nordbytunnelen, med samboeren ved siden av og to unger i baksetet. Det var ikke kult. Du mister totalt kontroll på hvem du er og hva du gjør. Så da var det bare å komme seg ut av tunnelen og svinge av på første lomme, slik at samboeren kunne ta over rattet.

– Hvordan taklet du det inntil det var mulig å stoppe bilen?

– Jeg har lært noen teknikker fra da jeg fikk profesjonell hjelp som ung voksen, blant annet pusteteknikker og tankestyring, slutter han.

[ 5 gode grep: Hvordan få barna til å elske å gå tur ]