René Svendsen slutter som redaktør i Fredriksstad Blad

Svendsen, Fredriksstad Blads øverste leder de siste seks årene, melder selv på sin Facebook-side at karrieren nå tar en ny vei. Han vil stå i stillingen som sjefredaktør i FB frem til han tiltrer som nyhetsredaktør i Nettavisen 5. august.

- Jeg trives kjempegodt i FB. Den viktigste grunnen til at jeg bytter beite er at jeg er en type som trenger nye utfordringer. Jeg har siden 1993 hatt en del forskjellige roller i mediebransjen og innen journalistikken, men aldri vært nyhetsredaktør i en riksavis før. Samtidig er de seks årene som sjef i FB det lengste jeg har hatt én og samme jobb, sier Svendsen til Demokraten.

- Veldig stolt

Han var blant annet i flere år nettredaktør i FB før han ble en av flere redaksjonssjefer i VG Nett i 2003. Tilbake i FB i 2012 ble han først ansatt som nyhetsredaktør før han tok over toppjobben etter Erling Omvik året etter. Den siste reisen med FB har vært, om ikke et eventyr, så i alle fall en kjempesuksess.

- Det har det vært. På fem år har vi økt antall abonnenter med nesten 40 prosent, og vist at det er et lys i enden av tunnelen selv for tradisjonelle lokalaviser. Vi må vel kunne si at vi har vært en av dem med sterkest utvikling. Jeg forlater mediehuset veldig stolt av gjengen i FB, og medieforståelsen og kunnskapen de har utvist for hva som skal til for å lykkes i den store transformasjonen mediebranjen fortsatt er inne i, sier han.

- Kunne velge på øverste hylle

Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum er strålende fornøyd med nyansettelsen, gir han uttrykk for overfor egen avis:

- Med René Svendsen har vi fått en av landets fremste redaktører. Han har gjort en imponerende jobb i Fredriksstad Blad, som flere ganger har fått priser som landets fremste lokalavis, sier Stavrum.

- Vi hadde mange gode søkere til stillingen, og kunne velge på øverste hylle, fortsetter han.

Mener FB har interne kandidater

Amedia har ingen arvtaker klar etter Svendsen, som selv mener det finnes interne kandidater til toppjobben - uten å ville nevne navn.

- Det finnes flinke folk i FB som kan tre inn i min rolle, sier Svendsen, som uansett tror FBs fremtid er lys.

- Jeg forlater FB først og fremst med et vemod over å forlate menneskene jeg har jobbet med, men er sikker på at det for avisa er uproblematisk at jeg erstattes.

"Skled inn på et bananskall"

Han meddelte nyheten på sin egen Facebook-side på denne måten, etter å ha informert de ansatte i FB onsdag morgen:

"Jeg har ikke en, men veldig mange, kollegaer i Fredriksstad Blad. Avisen jeg skled inn i på et bananskall rett fra gata i 1993. Avisen jeg hadde lært alt jeg kunne om journalistikk og medier i fram til jeg sluttet for å begynne i VG Nett i 2003. Avisen jeg vendte tilbake til i 2012, og der jeg de siste seks årene har vært ansvarlig for alt redaksjonen har levert av lokaljournalistikk. Avisen som har gitt meg de aller beste kollegaene, og som jeg nå forlater igjen. Det føles fortsatt litt uvirkelig, ikke fordi det er noe galt å skulle bli nyhetsredaktør i Nettavisen, men fordi jeg frivillig velger å ikke jobbe med folk jeg har blitt så innmari glad i, og i et felleskap som jeg er usigelig stolt av. Men nå blir det sånn, og det er med bunnløs takknemlighet over alle opplevelser og relasjoner jeg sier takk for meg. 5. august venter nye utfordringer og nye, gode kollegaer i Akersgata."