Råde gårdsfestival AVLYST

Avlysningen ble annonsert på kommunens Facebook-sider mandag kveld og kommer etter dialog med Råde kommunes smittevernlege.

– Vi er enig med konlusjonen til smittevernlegen, selv om vi hadde gledet oss til å arrangere Råde gårdsfestival, sier ordfører René Rafshol.

Råde Gårdsfestival er et arrangement der Råde kommune ønsket å gi en mulighet for koselige konsertopplevelser i en utfordrende tid med koronaviruset. Et enstemmig formannskap sto bak arrangementet. Tanken var å fremme landbruket i bygda og musikk i idylliske omgivelser. Vi ønsket en dugnad som tok vare på artister og de som leier ut lyd, lys, og annet utstyr, som har hatt et tøft år siden de fleste festivaler er avlyst, skriver de i pressemeldingen.

Arrangementskomiteen har hele tiden vært i dialog med kommunens smittevernlege om hvilke regler som gjelder og hvilke smittevernråd som skal følges.

Les også: Til helga blir det rai rai i Råde (Demokraten+)

Vil beskytte befolkningen i Råde

De siste ukene har det vært en oppblomstring av smitte i våre nærområder, med forskjellige smittekilder. Dette har ført til store smitteoppsporinger etter private og offentlige arrangementer.

Kriseledelsen i Råde kommune har i dag drøftet risikobildet med å arrangere Råde Gårdsfestival.

I smittevernlegens vedtak heter det at "På bakgrunn av denne situasjonen vedtar kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven å avlyse Gårdsfestivalen 2020, i forkant av arrangementet. Det anses som nødvendig forebyggende tiltak for å beskytte befolkningen fra Råde og andre steder mot en påregnelig smittesituasjon.

– Vi håper å kunne arrangere festivalen neste år, sier Rafshol til Demokraten.

Vi ønsker å takke de som har kjøpt billetter, sponsorer, leverandører, frivillige, artister og de som har stilt gårdene sine til disposisjon, skriver kommunen videre.

De som har kjøpt billett vil bli kontaktet.

Her kan du lese smittevernlegens vedtak i sin helhet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.