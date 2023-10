Eiendomsoverdragelser: Her er siste ukas boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Gnr 208, bnr 1252 er solgt for kr 4.000.000 fra Per Arne Bjørnstad og Tore Bjørnstad til Didrik Lorenz Blakkestad (09.10.2023). Salget omfatter også Solheimsveien 23 (Gnr 208, bnr 1278)

Gnr 208, bnr 1252 er overdratt fra Arne Henry Bjørnstad til Per Arne Bjørnstad og Tore Bjørnstad (09.10.2023). Overdragelsen omfatter også Solheimsveien 23 (Gnr 208, bnr 1278)

Lervikbakken 6 (Gnr 119, bnr 147) er overdratt for kr 2.100.000 fra Kari-Anne Middelbo til Torill Middelbo (09.10.2023)

Trondalsveien 63 (Gnr 50, bnr 364, seksjon 23) er solgt for kr 3.800.000 fra Haakon Fredrik Andreassen og Michelle Sunde Gundersen til Dzan Zelihic og Marthe Haug Nordahl (09.10.2023)

Åletunet 23 (Gnr 50, bnr 346, seksjon 10) er solgt for kr 3.200.000 fra Ann-Kristin Strand og Lars Thomas Strand til Sandra Lervik Ødegaard (09.10.2023)

Jorunnsv 34 Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 2.000.000 fra Morten Bye til Dawid Michal Tobianski (09.10.2023)

Andel av Kapellfjellet Borettslag andelsnr 18 er overdratt for kr 305.000 fra Steinar Timenes til Pia Landgraff Meum (09.10.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.000.000 fra Markus Jønnvoll Eriksen til Torild Marie Sandahl (09.10.2023)

Andel av Gnr 208, bnr 1 er solgt for kr 2.500.000 fra Marius Kjerland Hagelund til Beate Scheele (10.10.2023)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 13

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 956

Salget omfatter også andel av Kringsjå 11 A (Gnr 208, bnr 1035)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1036

Salget omfatter også andel av Utfarten 5 (Gnr 208, bnr 1091)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 64 (Gnr 208, bnr 1096)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 66 (Gnr 208, bnr 1097)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 58 (Gnr 208, bnr 1098)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 74 (Gnr 208, bnr 1099)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 68 (Gnr 208, bnr 1100)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 60 (Gnr 208, bnr 1101)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 70 (Gnr 208, bnr 1102)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 62 (Gnr 208, bnr 1105)

Salget omfatter også andel av Bryggeriveien 72 (Gnr 208, bnr 1106)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1120

Salget omfatter også andel av Georg Løkkebergs vei 4 (Gnr 208, bnr 1138)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 1)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 2)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 3)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 4)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 5)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 6)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 7)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 8)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 9)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 10)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 11)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 12)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 13)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 14)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 15)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 16)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 17)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 18)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 19)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 20)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 21)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 22)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 23)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 24)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 25)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 26)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 27)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 28)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 29)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 30)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 31)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 32)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 33)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 34)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 35)

Salget omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 36)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1185

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 25 A (Gnr 208, bnr 1192)

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 27 A (Gnr 208, bnr 1193)

Salget omfatter også andel av Traraveien 46 (Gnr 208, bnr 1210)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1217

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1244

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 33 C (Gnr 208, bnr 1246)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1257

Salget omfatter også andel av Utfarten 3 A (Gnr 208, bnr 1262)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1269

Salget omfatter også andel av Moreneveien 38 A (Gnr 208, bnr 1274)

Salget omfatter også andel av Abelsborgveien 15 (Gnr 208, bnr 1284)

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 41 B (Gnr 208, bnr 1395)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1400

Salget omfatter også andel av Bratthammeren 3 (Gnr 208, bnr 1408)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1411

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1426

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1451

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1515

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1529

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1562

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1597

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 55 (Gnr 208, bnr 1704)

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 59 A (Gnr 208, bnr 1712, seksjon 1)

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 59 B (Gnr 208, bnr 1712, seksjon 2)

Salget omfatter også andel av Fagerliveien 57 (Gnr 208, bnr 1740)

Salget omfatter også andel av Traraveien 39 A (Gnr 208, bnr 1743)

Salget omfatter også andel av Traraveien 39 B (Gnr 208, bnr 1747)

Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1779

Andel av Gnr 208, bnr 1 er overdratt fra Lise Apenes til Marius Kjerland Hagelund (10.10.2023)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 13

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 956

Overdragelsen omfatter også andel av Kringsjå 11 A (Gnr 208, bnr 1035)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1036

Overdragelsen omfatter også andel av Utfarten 5 (Gnr 208, bnr 1091)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 64 (Gnr 208, bnr 1096)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 66 (Gnr 208, bnr 1097)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 58 (Gnr 208, bnr 1098)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 74 (Gnr 208, bnr 1099)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 68 (Gnr 208, bnr 1100)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 60 (Gnr 208, bnr 1101)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 70 (Gnr 208, bnr 1102)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 62 (Gnr 208, bnr 1105)

Overdragelsen omfatter også andel av Bryggeriveien 72 (Gnr 208, bnr 1106)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1120

Overdragelsen omfatter også andel av Georg Løkkebergs vei 4 (Gnr 208, bnr 1138)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 1)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 2)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 3)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 4)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 5)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 6)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 7)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 8)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 9)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 10)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 11)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 12)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 13)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 14)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 15)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 16)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 17)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 18)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 19)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 20)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 21)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 22)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 23)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 24)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 25)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 26)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 27)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 28)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 29)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 30)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 31)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 32)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 A (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 33)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 34)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 35)

Overdragelsen omfatter også andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 36)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1185

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 25 A (Gnr 208, bnr 1192)

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 27 A (Gnr 208, bnr 1193)

Overdragelsen omfatter også andel av Traraveien 46 (Gnr 208, bnr 1210)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1217

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1244

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 33 C (Gnr 208, bnr 1246)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1257

Overdragelsen omfatter også andel av Utfarten 3 A (Gnr 208, bnr 1262)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1269

Overdragelsen omfatter også andel av Moreneveien 38 A (Gnr 208, bnr 1274)

Overdragelsen omfatter også andel av Abelsborgveien 15 (Gnr 208, bnr 1284)

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 41 B (Gnr 208, bnr 1395)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1400

Overdragelsen omfatter også andel av Bratthammeren 3 (Gnr 208, bnr 1408)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1411

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1426

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1451

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1515

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1529

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1562

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1597

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 55 (Gnr 208, bnr 1704)

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 59 A (Gnr 208, bnr 1712, seksjon 1)

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 59 B (Gnr 208, bnr 1712, seksjon 2)

Overdragelsen omfatter også andel av Fagerliveien 57 (Gnr 208, bnr 1740)

Overdragelsen omfatter også andel av Traraveien 39 A (Gnr 208, bnr 1743)

Overdragelsen omfatter også andel av Traraveien 39 B (Gnr 208, bnr 1747)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 208, bnr 1779

Andel av Presteveien 3 B (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 26) er overdratt fra Anne Lise Thorbjørnsen til Finn Thorbjørnsen (10.10.2023)

Ødegårdsveien 31 (Gnr 435, bnr 24) er solgt for kr 6.150.000 fra Christian Bye og Sara Kristin Bye-Andersen til Halgeir Nordmo og Kristine Søråsdekkan (10.10.2023)

Dampskipsbrygga 2 (Gnr 300, bnr 327, seksjon 4) er solgt for kr 5.000.000 fra Jan Erik Olsen til Naznin Adatia Virani (10.10.2023)

Holmegata 11 (Gnr 300, bnr 646) er overdratt fra Erling Strand til Eli Anne Strand og Håkon Strand (10.10.2023)

Engelsvikenveien 50 (Gnr 113, bnr 81) er solgt for kr 1.500.000 fra Otte Løkse til Håkon Haraldsen (10.10.2023)

Rød Borettslag andelsnr 54 er solgt for kr 2.700.000 fra Hanna Gurine Røkke til Stian Kanstrup (10.10.2023)

Husvikveien 8 (Gnr 695, bnr 11) er overdratt fra Alf Johan Martin Johansen til Bente Niklassen Tonby (10.10.2023)

Furuholtveien 30 (Gnr 209, bnr 170) er overdratt fra Terje Heen til Anne Siri Heen (11.10.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 209, bnr 431

Storveien 8 (Gnr 45, bnr 186) er overdratt fra Janne Ytterstad til Glenn Bjare Andersen (11.10.2023)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 4

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 59

Overdragelsen omfatter også Sandbukta 12 (Gnr 112, bnr 147)

Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 148

Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 188

Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 425

Overdragelsen omfatter også andel av Berggata 7 A (Gnr 300, bnr 132)

Torsnesveien 212 A (Gnr 683, bnr 120) er overdratt for kr 1.635.000 fra Eva Wenche Arnesen til Hilde Iren Arnesen (11.10.2023)

Verkstedveien 6 A (Gnr 422, bnr 521, seksjon 17) er solgt for kr 8.200.000 fra Mona Svendsen til Berit Synnøve Dahle (11.10.2023)

Nilsebakken 4 (Gnr 206, bnr 249) er overdratt fra Gunnar Johannessen til Jon Henning Johannessen (11.10.2023)

Wilbergjordet 19 D (Gnr 208, bnr 1594, seksjon 16) er solgt for kr 4.250.000 fra Hildeborg Pettersen til Finn Bjørge Haugen og Wenche Haugen (11.10.2023)

Andel av Tyttebærtangen 59 (Gnr 431, bnr 1, fnr 66) er overdratt for kr 2.300.000 fra Jon Angvoll Andreassen, Kristin Angvoll Laksaa og Morten Angvoll til Anne Line A Børrestuen (11.10.2023)

Tyttebærtangen 59 (Gnr 431, bnr 1, fnr 66) er overdratt fra Reidar Kjell Andreassen til Anne Line A Børrestuen, Jon Angvoll Andreassen, Kristin Angvoll Laksaa og Morten Angvoll (11.10.2023)

Andel av Gamle Kirkevei 19 F (Gnr 204, bnr 42, seksjon 6) er overdratt fra Jan Roger Beck til Anne Karin Beck (11.10.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Etnedal kommune

Hesteskoen 31 (Gnr 601, bnr 298) er solgt for kr 2.325.000 fra Daniel Andre Ravin Skagen og Helle Rebecka Ravin til Sjv Eiendom As (11.10.2023)

Hesteskoen 31 (Gnr 601, bnr 298) er overdratt fra Fred Kenneth Ravin til Daniel Andre Ravin Skagen og Helle Rebecka Ravin (11.10.2023)

Victors vei 7 B (Gnr 610, bnr 643) er solgt for kr 3.550.000 fra Alf Robert Eriksen og Janne Angelicha Eriksen til Kåre Edvard Thunæs og Silje Elisabeth Thunæs (11.10.2023)

Solveien 15 (Gnr 45, bnr 88) er solgt for kr 3.750.000 fra Marit Synnøve Theodorsen til Madsen He Eiendom As (11.10.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Ingen





Omsetninger for Råde kommune:

Gillingsrødveien 6 (Gnr 66, bnr 59) er solgt for kr 3.900.000 fra Kai Reidar Sørensen til Filip Zelic og Gabrijela Jurlin (09.10.2023)

Andel av Saltnesfjellet 3 A (Gnr 93, bnr 232) er overdratt fra Reidar Jensen til Anne-Britt S Jensen (09.10.2023)

Langøyveien 9 (Gnr 30, bnr 18) er solgt for kr 10.250.000 fra Magne Andersen til M A Eiendom As (09.10.2023)

Alkeveien 3 (Gnr 93, bnr 450) er solgt for kr 6.000.000 fra Jon Sander Hansen og Monika Spro Moe til Lars Christer Olafsen og Tiril Opsahl (11.10.2023)