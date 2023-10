Marka kaller til skiklubbens årlige høstpostjakt

– Fredrikstadmarka er veldig fin nå. Det er meldt fint vær på søndag og for barnefamiliene er høstpostjakta en spennende og tilgjengelig aktivitet for både store og små til turen, sier Nanna Aaby, som er Fredrikstad Skiklubbs (FSK) ansvarlige for den tradisjonsrike høstpostjakta.

Det årlige familiearrangementet går flere tiår tilbake og er for noen den første introduksjonen til orienteringssporten, selv om tur og frisk luft nok er vel så viktig for de fleste som er med.

– Det er helt gratis og helt lavterskel, understreker Aaby overfor Dagsavisen Demokraten.

Skaper interesse

Oppmøte, som de siste årene, er ved Fredrikstad Skiarena. Der får deltakerne utdelt kart og litt enkel opplæring før de kan starte jakta på poster, som leder deltakerne den nær 2,5 kilometer lange løypa opp til Skihytta.

– Høstpostjakta er en av flere arenaer som vi benytter for å vise hva Fredrikstad Skiklubb står for. Det er med på å bidra til å skape interesse for aktivitetene våre, forteller Aaby.

Men først og fremst er aktiviteten en gave fra skiklubben til Fredrikstad-folk, påpeker hun.

– Vi ønsker derfor at flest mulig får vite om dette tilbudet, legger hun til.

Moro og fristelser

Målgang ved Skihytta byr på flere aktiviteter og fristelser. Kiosken er åpen – og på menyen sørger kokkeelever ved Glemmen videregående skole for at blant annet bønne- og kyllingcassoulet står på menyen denne søndagen. Ikke minst vanker det premier og diplom til alle barna.

Som en ekstra gulrot og mulig rekrutteringstiltak, har FSK laget en lett orienteringsløype rundt Skihytta. I den blir det mulig for den som vil å teste orientering med elektronisk tidtaking.

Deltakerne på høstpostjakta samles ved Skihytta etter målgang, hvor FSK byr på mer aktivitet, premier og fristelser. (Lars Ole Klavestad)

– Den løypa på Skihytta med elektronisk tidtaking er særlig populær hos unger i alle aldre. Det er klart at det er et barnevennlig tiltak, hvor premier og diplom også er aller mest stas for de yngre, forteller Aaby.

Starten for høstpostjakta har før gått fra både Rolvsøy og tidligere Trollstua barnehage, mens den store parkeringsplassen ved skiarenaen har gjort dette til et naturlig sted å starte høstpostjakta de siste par årene.

– Vi erfarer at det er et arrangement som er morsomt for absolutt alle. Det dukker opp alt fra barnefamilier med og uten barnevogn, storfamilier i flere generasjoner og både par og enslige turgåere i alle aldre, slutter Aaby.

