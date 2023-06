Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Hotellveien 22 (Gnr 105, bnr 147, seksjon 18) er solgt for kr 4.200.000 fra Per Christian Haukenes til Ellen Cecilie Egeland og Håkon Egeland (18.06.2023)

Kronprinsens gate 1 A (Gnr 300, bnr 1312, seksjon 9) er solgt for kr 3.300.000 fra Mece Invest As til Marius Jelstad-Gulliksen (18.06.2023)

Lundveien 28 (Gnr 439, bnr 455) er solgt for kr 3.900.000 fra Joakim Eliassen til Britt Norli (18.06.2023)

Gnr 603, bnr 4 er solgt for kr 10.000 fra Elsi May Øby, Inger Johanne Øby Hansen og Rolf Erling Øby til Knut Arild Bjørgo Evensen (19.06.2023)

Rød Borettslag andelsnr 71 er solgt for kr 3.075.000 fra Adrian Katalinic og Helene Emilia Martinsen til Moen Lisa A Kristiansen (19.06.2023)

Rosebuen 82 (Gnr 203, bnr 558) er solgt for kr 4.450.000 fra Hilde Elisabeth Arntzen og Oddbjørn Johansen til Christer Bubandt Olsen (19.06.2023)

Åsenveien 10 (Gnr 64, bnr 561) er solgt for kr 4.800.000 fra Camillo Løken, Elisabeth Løken, Hanne Løken Aarum, Kristin Døhlen og Petter Andreas Løken til Kristoffer O Grøndahl og Martine Kristiansen (19.06.2023)

Theodor Josefsens vei 8 (Gnr 50, bnr 120, fnr 115) er solgt for kr 4.300.000 fra Bjørn Hermansen, Mette Hermansen Austreim og Steinar Hermansen til Katrine Nilsen Øiestad og Ole Stian Øiestad (19.06.2023)

Theodor Josefsens vei 8 (Gnr 50, bnr 120, fnr 115) er overdratt fra Tove Hermansen til Bjørn Hermansen, Mette Hermansen Austreim og Steinar Hermansen (19.06.2023)

Fru Ingersgate Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.300.000 fra Tiina Rizkioui og Yassine Rizkioui til Fahad Faisal Said (19.06.2023)

Konditorveien 40 (Gnr 205, bnr 141, seksjon 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Egy Eiendom As til Lene Kværne-Nielsen og Mads Øder Bredesen (19.06.2023)

Kirkeveien Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.500.000 fra Hanne Britt Bjørnstad, May-Liss Karlsen og Ronny Vidar Lund til Anne Grethe Bækkelund (19.06.2023)

Torsnesveien 3 (Gnr 303, bnr 1720) er solgt for kr 5.300.000 fra Offisersporten As til Vegetar As (19.06.2023)

Erik Madsens vei 36 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 10) er solgt for kr 4.700.000 fra Dag Refshal og Trine Refshal Hansen til Ann-Kristin S Andersson og Bjørn Erik Iversen (19.06.2023) Salget omfatter også andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37)

Erik Madsens vei 36 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 10) er overdratt fra Eva Refshal til Dag Refshal og Trine Refshal Hansen (19.06.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Erik Madsens vei 38 (Gnr 210, bnr 1543, seksjon 37)

Andel av Gnr 60, bnr 453 er solgt for kr 1.700.000 fra Bjørg Synnøve Rønning, Grete Arntzen Aasbrenn, Hilde Aas og Torbjørn Aasbrenn til Lars Kristian Aasbrenn (19.06.2023)

Åsenveien 10 (Gnr 64, bnr 561) er overdratt fra Eva Kristin Løken til Camillo Løken, Elisabeth Løken, Hanne Løken Aarum, Kristin Døhlen og Petter Andreas Løken (19.06.2023)

Andel av Åledalsveien 32 (Gnr 50, bnr 137, fnr 143) er overdratt for kr 2.700.000 fra Espen Rønning og Nina Rønning til Rita Johansen (20.06.2023)

Åledalsveien 32 (Gnr 50, bnr 137, fnr 143) er overdratt fra Roy Rønning til Espen Rønning, Nina Rønning og Rita Johansen (20.06.2023)

Kasernegaten 47 (Gnr 302, bnr 51) er overdratt for kr 15.000.000 fra Forsvarsbygg til Fredrikstad Kommune (20.06.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 121 er overdratt fra Bjørn Trygve Andersen til Ann Kristin A Jenderå, Bjørn Lasse Andersen og Heidi Andersen (20.06.2023)

Sønningveien 27 (Gnr 119, bnr 234) er solgt for kr 5.250.000 fra Anne Lindberg Johnsen, Arild Lindberg, Bernt Lindberg, Dan Walther Lindberg, David Magnusson-Lindberg, Debora Lindberg Lutnæs, Elisabeth Lindberg, Lydia Lindberg, Noomi Søland, Renate Gulliksen og Thomas Lindberg til Ellen M Børresen Hoff og Rolf Arne Hoff (20.06.2023)

Sønningveien 27 (Gnr 119, bnr 234) er overdratt fra David Daniel Lindberg til Anne Lindberg Johnsen, Arild Lindberg, Bernt Lindberg, Dan Walther Lindberg, David Magnusson-Lindberg, Debora Lindberg Lutnæs, Elisabeth Lindberg, Lydia Lindberg, Noomi Søland, Renate Gulliksen og Thomas Lindberg (20.06.2023)

Regimentveien 140 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 24) er solgt for kr 3.518.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Maria Goncalves og Pascoal Xavier Goncalves (20.06.2023)

Opalveien 13 B (Gnr 603, bnr 81) er solgt for kr 5.700.000 fra Arnfinn Bakken og Aud Bakken til Helge Andre H Johansen og Line Synnøve Blomkvist (20.06.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 128 er solgt for kr 2.390.000 fra Beate Kristin Kolvik til Lone Ørbæk Andersen og Sander Amadeus Thoresen (20.06.2023)

Ridehusg 3 Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 3.950.000 fra Alexandra Seidinger til Aurora Steigen og Gunnar Norås (20.06.2023)

Lahellemoveien 21 C (Gnr 208, bnr 1306) er overdratt fra Ingar Øistein Ørebech til Asbjørg Helene Ørebech (20.06.2023)

Gnr 214, bnr 157 er overdratt fra Sanita Omsorg As til Lia Eiendomsutvikling As (21.06.2023)

Akvamarinveien 11 (Gnr 601, bnr 556) er solgt for kr 12.000.000 fra Eikelunden Eiendom As til Mona Kristin Nilsen (21.06.2023)

Rostadveien 24 B (Gnr 724, bnr 42, fnr 4) er solgt for kr 3.350.000 fra Tove Berit Westereng til Mary Grace Gaco Perocho og Sondre Sandhaug Mikkelsen (21.06.2023)

Rådalslia 9 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 90) er solgt for kr 4.445.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Torunn Lyngaas (21.06.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Andel av Granitten Borettslag andelsnr 23 er overdratt fra Martin Hammer til Stina Kajsa Colleou (21.06.2023)

Kirkeveien 31 (Gnr 728, bnr 74) er solgt for kr 3.350.000 fra Daniel Thomassen og Maria Thomassen til Jan Roger Oshaug og Sissel Charlotte Oshaug (21.06.2023)

Smaugsveien 67 (Gnr 107, bnr 40) er solgt for kr 20.000.000 fra Pyk Ann Wirstrøm, Pyk Kristina, Pyk Nils Henrik og Pyk Peter til Anne Elverum (21.06.2023)

Oredalsstien 2 (Gnr 210, bnr 950) er solgt for kr 4.450.000 fra Liv Margaritha Jensen til Rhonda Marie Guttulsrød og Tor-Ivar Guttulsrød (21.06.2023)

Toppen Borettslag A/l andelsnr 15 er solgt for kr 2.050.000 fra Ida Mosgaard-Lier til Amin Jabali (21.06.2023)

Humleveien 18 (Gnr 203, bnr 303) er solgt for kr 6.700.000 fra Christin Larsen til Nuhi Demolli og Valdete Demolli-Troshupa (21.06.2023)

Hestehagen 21 (Gnr 214, bnr 152) er overdratt fra Sanita Omsorg As til Lia Eiendomsutvikling As (21.06.2023)

Brogata 14 (Gnr 300, bnr 234, seksjon 5) er solgt for kr 3.750.000 fra Rosa Myrseth til Kristian Pedersen (21.06.2023)

Glombofjellet 2 Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.500.000 fra Veslemøy Gram Andersen til Line Marie Kulvik Espelid (21.06.2023)

Sundløkkaveien 60 (Gnr 638, bnr 42, seksjon 2) er solgt for kr 2.850.000 fra Silje Marie Aarum til Emilie Sofie Jonsson og Samuel Jonsson (21.06.2023)

Vestengaten 38 (Gnr 625, bnr 1, fnr 78) er solgt for kr 3.850.000 fra Per Morten Ellingsen og Signe Victoria Gjelstad til Leonhard Chr Ziegler (21.06.2023)

Ravneveien 37 (Gnr 736, bnr 163) er solgt for kr 5.600.000 fra Inger Johanne Bråten til Chakkarin Mankarndee og Ranya Poenchaichuai (21.06.2023). Salget omfatter også Gnr 736, bnr 203

Kjølstad Borettslag andelsnr 56 er solgt for kr 2.100.000 fra Stian Aannestad til Ann-Kristin Karlsen (22.06.2023)

Lervikveien 49 (Gnr 116, bnr 27) er solgt for kr 3.000.000 fra Aleksander Aas og Elisabeth Martinsen til Nichlas Andre Mørk (22.06.2023)

Buskogen 100 (Gnr 426, bnr 170) er solgt for kr 6.200.000 fra Bente Wold Rubinstein til Aina Elmer og Andreas Gran (22.06.2023)

Sandveien 7 B (Gnr 210, bnr 1, fnr 459) er solgt for kr 4.320.000 fra Bente Øygard og Terje Øygard til Tom Jonatan Svendsen (22.06.2023)

Fredrikstad Kooperative Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.800.000 fra Karianne Gulland til Katja Skagen og Kim Leo Solheim Borgen (22.06.2023)





Omsetninger for Hvaler kommune:

Høgholmen 42 (Gnr 48, bnr 5, fnr 71) er solgt for kr 7.900.000 fra Anne Elisabeth Hasle til Lars-Petter W Kjos og Ulrikke Sofie Windelstad (19.06.2023)

Tisler 3 (Gnr 34, bnr 1, seksjon 1) er solgt for kr 3.000.000 fra Liv Josefine Johansen til Arild Mortensen (19.06.2023)

Prinseveien 6 (Gnr 4, bnr 1, fnr 20) er solgt for kr 5.750.000 fra Pål Kristiansen til Pål Einar Olsen og Terese Wæraas (19.06.2023)

Andel av Gnr 25, bnr 5 er overdratt fra Liv Josephine Ambjørnsen til Karen Elisabeth Malm og Knut Bredo Ambjørnsen (19.06.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 25, bnr 53

Tømmerholtet 21 (Gnr 40, bnr 183) er solgt for kr 6.500.000 fra Bernt Ramfjord Nilsen og Trine Bjerkeli Nilsen til Eivind Ole Olsen og Frøydis Solberg (19.06.2023)





Omsetninger for Råde kommune:

Saltnesbjørka 1 (Gnr 93, bnr 385) er solgt for kr 6.100.000 fra Nina Henriksen og Tom Ragnar Henriksen til Erik R Jubal-Andersen og Hanne Velten (19.06.2023)

