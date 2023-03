Leilighet på Kirkebrygga solgt for 9,1 millioner kroner

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Gamle Beddingvei 25 (Gnr 423, bnr 140, seksjon 32) er solgt for kr 7.000.000 fra Birgitte Dahl, Marianne Walther og Torbjørn Dahl til Gerd Elsie Eriksen Holm og Knut Edward Holm (03.03.2023)

Bydalen allé 23 (Gnr 208, bnr 1393) er solgt for kr 4.290.000 fra Rolf Bernhard Røed til Samsa Eiendom As (03.03.2023)

Andel av Capjonstien 57 (Gnr 303, bnr 1786, seksjon 31) er overdratt for kr 2.011.726 fra Eskil Uvsløkk til Julie Kristin Solheim (03.03.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 212 er solgt for kr 2.450.000 fra Anders Madvig til Linn Heidenstrøm (03.03.2023)

Rådalslia 1 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 20) er solgt for kr 7.750.000 fra Kåre Johan Stadskleiv til Anne Jorunn Gjerde og Rolf Eilertsen (03.03.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Kirkebrygga 4 (Gnr 300, bnr 865, seksjon 20) er solgt for kr 9.100.000 fra Anne Marie Nord til Henning Andersen og Liv Bjerkeli Andersen (03.03.2023)

Torvgaten 57 A (Gnr 302, bnr 61, seksjon 2) er solgt for kr 1.500.000 fra Bjørnegården As til Torvgaten 57a As (03.03.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 64) er solgt for kr 2.700.000 fra Seiersten Eiendom As til Tune As (03.03.2023) Salget omfatter også Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 65) Salget omfatter også andel av Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 66)

Sanengveien 2 (Gnr 206, bnr 163) er solgt for kr 4.500.000 fra Nina Mintorovitch til Anette Marie Augdahl og Daniel Augdahl (03.03.2023)

Gamle Beddingvei 25 (Gnr 423, bnr 140, seksjon 32) er overdratt fra Torunn Dehli til Birgitte Dahl, Marianne Walther og Torbjørn Dahl (03.03.2023)

Kreklingveien 10 (Gnr 726, bnr 88) er solgt for kr 2.700.000 fra Kreklingveien 10 As til Ole-Johan Lie (03.03.2023)

Mads Haraldsøns gate 10 (Gnr 303, bnr 666) er overdratt fra Berit Evelyn Larsen til Bjørg Larsen og Ireen Eriksen (03.03.2023)

Utsikten 13 (Gnr 208, bnr 1672, seksjon 9) er solgt for kr 2.000.000 fra Hira Ishfaq til Heidi Marie Nore (06.03.2023)

Bruket 35 (Gnr 48, bnr 216, seksjon 4) er solgt for kr 900.000 fra Kindem Agenturer As til Einar Kindem (06.03.2023)

Andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97) er solgt for kr 250.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Dag Bergwitz-Larsen og Kirsti Bergwitz-Larsen (06.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 1.250.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Ole-Jørgen Andersen og Rebecca V Marsell (06.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 2.850.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Tord Jardar Håkonsen (06.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 4.437.500 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Dag Bergwitz-Larsen og Kirsti Bergwitz-Larsen (06.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 17 er solgt for kr 3.300.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Frits Martin Inderdal og Vigdis Elisabeth Inderdal (06.03.2023)

Andel av Øyenkilveien 36 (Gnr 62, bnr 176) er overdratt fra Ingar Pettersen til Tove Margrethe Rudidalen (06.03.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 62 er solgt for kr 2.520.000 fra Eva Solveig Hermstad til Liridon Nika og Valmire Mirena (06.03.2023)

Andel av Gnr 614, bnr 90 er solgt for kr 2.775.000 fra Ziad Saleh til Sara Eliasi og Waked Naser Abdulrazak Al (06.03.2023) Salget omfatter også Roald Amundsens vei 138 (Gnr 614, bnr 221, seksjon 2)

Andel av Gnr 62, bnr 395 er overdratt fra Egil Møklegård til Rønnaug Johran Møklegård (06.03.2023)

Huth platå 15 (Gnr 424, bnr 1, fnr 310) er solgt for kr 8.700.000 fra Kjell Erik Karlsen til Lars Erik Andersen og Trine-Lise S Andersen (07.03.2023)

Rolvsøyveien 326 A (Gnr 733, bnr 32) er solgt for kr 2.400.000 fra Ellen Reidun Andersen til Butrint Dogani og Vaiva Meciute (07.03.2023)

Kråkerøyveien 24 (Gnr 440, bnr 313) er solgt for kr 4.700.000 fra Kristine Lind Andreassen til Andreas Clemetsen og Anette Roselyn Halvorsen (07.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 2.175.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Magne Stene Omberg og Tove Mette Steffensen (07.03.2023)

Andel av Huseby Gård Borettslag andelsnr 28 er overdratt fra Agneta Wallin til Gunnar Karlstad (07.03.2023)

Einerbærveien 5 (Gnr 213, bnr 435) er solgt for kr 1.600.000 fra Fredrikstad Kommune til Charlotte Andrea Eidsvaag og Ole Kristoffer Solvang (07.03.2023)

Lyngen Borettslag andelsnr 4 er solgt for kr 1.750.000 fra Obos Bbl til Stian Synnes Waale Hansen (07.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 1.625.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Maria Skaar Tindlund (08.03.2023)

Andel av Myratoppen 36 (Gnr 209, bnr 377) er overdratt fra Ola Hermann Hippe til Line Hippe (08.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 2.750.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Roger Stafseng og Wenche Ramona J Stafseng (08.03.2023)

Narnte Borettslag andelsnr 29 er solgt for kr 2.500.000 fra Andreas Gruvstad Larsen og Thea Skyvulstad til Kwestan Muheddin Khailany (08.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 1.700.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Ture H S Johannessen (08.03.2023)

Skåraåsen 14 A (Gnr 40, bnr 48) er solgt for kr 180.000 fra Lasse Holme til Connie Kristin Larsen og Michael Hald Larsen (08.03.2023)

Andel av Gnr 201, bnr 132 er solgt for kr 3.550.000 fra Ludmila Victoria Andersen til Anders Haglund Magnussen og Caroline Viken Borgersen (08.03.2023) Salget omfatter også Fagerliveien 83 B (Gnr 201, bnr 169)

Daniel Leegaardsgate Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 1.750.000 fra Hildegunn Hole til Martin O Hansen Lundsrud (08.03.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.137.500 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Anne Karin Githmark og John Erling Githmark (08.03.2023)

Narntegata 27 (Gnr 303, bnr 835, seksjon 1) er solgt for kr 5.200.000 fra Renate Lund Sletten til Ann C Svindland Jørgensen (09.03.2023) Salget omfatter også andel av Gnr 303, bnr 1616

Omsetninger for Hvaler kommune:

Kjølholtveien 41 (Gnr 4, bnr 185) er overdratt fra Jan Erling Seidel til Nora Seidel og Torkild Seidel (03.03.2023)

Kjølholtveien 41 (Gnr 4, bnr 185) er solgt for kr 4.850.000 fra Nora Seidel og Torkild Seidel til Erik Helset (03.03.2023)

Andel av Nord i enga 1 (Gnr 47, bnr 82) er overdratt for kr 2.650.000 fra Sara Marie K Hermansen til Jørgen Andreas Hermansen og Wenche Merdem (06.03.2023) Salget omfatter også andel av Gnr 47, bnr 83

Søndre Skipstad 13 (Gnr 36, bnr 148) er solgt for kr 5.300.000 fra Laila Løset og Pål Aanonsen til Erik Johansen og Martine Pedersen (06.03.2023)

Andel av Siljeholmen 43 (Gnr 49, bnr 26, fnr 319) er overdratt fra Magnus Vestin til Miriam Barbro W A Vestin (08.03.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Skogveien 61 G (Gnr 53, bnr 34, seksjon 2) er solgt for kr 3.500.000 fra Leif Gunnar Wallin til Elisabeth B Habbestad (06.03.2023)

