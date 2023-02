Anbefaler endring i Seut-trafikken

Det er den faglige vurderingen Statens vegvesen har mottatt fra konsulentselskapet Norconsult, etter å ha bestilt ekstern evaluering av strekningen før jul.

Konsulentselskapet har beregnet trafikkstrømmen begge veier samt til og fra Gressvik, noe som har gitt et tydelig resultat.

Norconsult anbefaler å droppe dagens ordning (2+), som skal stimulere til samkjøring over Seut, og ikke bruke spesialfelt i det hele tatt på strekningen.

Å fjerne spesialfelt over Seut vil anslagsvis halvere antall feltskift, vurderer Norconsult.

– Det anbefales primært på bakgrunn av at dagens ordning skaper veldig mange ekstra feltskift, samt at det per i dag er lite kø på strekningen. Dermed bidrar ikke 2+ til bedre framkommelighet for de som kan benytte sambruksfeltet. Konsulenten anbefaler å benytte både skilting og plassering basert på hvor bilene skal videre, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

[ 2+ på Seut skal opp til vurdering ]

Skal gi endelig anbefaling

Tallgrunnlaget for konsulentselskapets vurdering av antall feltskift er et estimat av hvor trafikken kommer fra og skal til. Blant annet er det basert på hvor mange som bor på Gressvik, hvor de jobber og så videre.

Eriksen presiserer at de fram til nå kun har gjennomført en evaluering og fått faglige anbefalinger fra konsulent, og at en eventuell endring i trafikkreguleringen må behandles politisk.

– Nå må vi diskutere internt i Statens vegvesen, hva som skal bli vår anbefaling, før saken kan sendes til politisk behandling.

– Hva er sjansen for at dere vil anbefale det samme som Norconsult?

– Det er ikke utenkelig at vår anbefaling blir den samme som konsulentens, men jeg vil ikke forskuttere noe. Vi må gjøre en faglig vurdering opp mot politiske føringer om nullvekst i trafikken, som var en forutsetning ved bygging av Simo-Ørebekk, men forholder oss først og fremst til faglige premisser, sier Eriksen.

[ Anniken reiser til Polen: – Det er ikke kult å ha fire tenner i munnen ]

Eriksen håper at politikerne vil få saken på bordet før sommeren, med en endelig innstilling fra Statens vegvesen.

Først da kan Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap), som er leder av styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma, samarbeidets øverste politiske organ, ta stilling til en eventuell endring på strekningen.

– Det blir spennende å se hele saksframlegget. Vi må først bli forelagt en fullstendig sak med faglige vurderinger og anbefalinger før vi kan ta stilling, sier Martinsen.

[ Ett skritt nærmere målet om å stanse veksten i biltrafikken ]

Et politisk premiss

2+ har vært benyttet i begge retninger siden strekningen ble åpnet i november 2019, og er et ledd i premisset som lå til grunn for bygging av ny bru og vei over Seut: Det politiske målet om nullvekst i trafikken gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Generell veikapasitet skulle ikke økes. Det var derfor aldri aktuelt å bygge strekningen som en ren firefeltsvei uten begrensninger i feltbruken. 2+ ble valgt fordi løsningen gir betydelig færre feltskifter enn for eksempel et rent kollektivfelt, har Tor Eriksen i Statens vegvesen tidligere forklart overfor Dagsavisen.

Slik løsningen fungerer i praksis vil enslige bilister, som kommer fra Gressvik og skal ta Mosseveien inn mot sentrum, måtte bytte felt to ganger før Simo-rundkjøringen.

I motsatt retning vil man fra både Mosseveien og riksvei 110 måtte velge venstre kjørefelt og bytte til høyre på Seutbrua hvis man skal til Gressvik.

Truls Velgaard (H), medlem av styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma, sa i høst at han og Høyre vil lytte til fagfolkenes anbefaling for trafikkregulering på Seut. (Tomm Pentz Pedersen)

Da Dagsavisen Demokraten omtalte evalueringsplanene i september i fjor, var Siri Martinsen tydelig på hva som er Bypakkas klare målsetning. Hun tok likevel forbehold om hva som blir fagfolkenes konklusjon.

– Vi har en klar målsetning om nullvekst i trafikken gjennom Bypakka. Det blir spennende å se resultatet av evalueringen. Vi må ta en helhetsvurdering i styringsgruppa når den faglige vurderingen og eventuelle anbefalinger foreligger, sa Martinsen før evalueringsprosessen startet i høst.

Truls Velgaard (H), medlem i styringsgruppa, var på samme tid mer åpen for endring:

– Det viktigste er å utnytte veien så effektivt som mulig. Derfor er det også viktig å forstå mulighetene og konsekvensene ved de ulike løsningene. Høyre vil være helt åpne for å åpne veien til et normalt kjøremønster dersom den faglige vurderingen sier at det er riktig, uttalte Velgaard.

[ Louise og Jan Georg var første syklister på den nyåpnede Seut-veien ]

Tommel opp for tungtrafikkfelt – foreløpig

Parallelt med evalueringen av Simo-Ørebekk er trafikkreguleringen på Fredrikstadbrua i samme prosess. Der er det andre forhold som påvirker Statens vegvesens endelige anbefaling.

Norconsult anbefaler å beholde tungtrafikkfeltet på Fredrikstadbrua.

– Der erfarer vi blant annet at brukerne, altså aktører i tungtransport og busstrafikk, er veldig positive til tiltaket. Tungtrafikkfelt gir også i liten grad ulemper for øvrig trafikk, forteller Eriksen i veivesenet.

Men så enkel er saken likevel ikke. Bruas levetid og belastning er også en del av bildet.

– Angående Fredrikstadbrua avventer vi endelig rapport på bruas bæreevne, som kan påvirke anbefalingen for om vi skal beholde tungtrafikkfeltet eller ikke, sier Eriksen, som ikke vet når den rapporten er klar.

[ Åpner tungbilfelt over Fredrikstadbrua ]