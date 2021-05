Leilighet på Cicignon solgt for 2,75 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Torpebergveien 12 C (Gnr 615, bnr 1, fnr 54, seksjon 4) er solgt for kr 1.900.000 fra Krzysztof G Pszczola til Jørgen Sjø Hansen (28.04.2021)

Lensmannsfjellet 16 (Gnr 66, bnr 576) er overdratt fra Ellen Kolberg til Anne-Mette Huseby Kolberg, Kirsten A Nøttingnes og Marianne Kolberg (27.04.2021)

Gnr 113, bnr 17 er overdratt fra Solveig E Johansen Røsæg til Thor Johansen (27.04.2021)

Liljeveien 12 (Gnr 737, bnr 130) er overdratt fra Mughrabi Marit I H Al til Mughrabi Khalil I A Al, Nina Thorstensen og Stine Sævareid (27.04.2021)

Liljeveien 12 (Gnr 737, bnr 130) er solgt for kr 3.005.000 fra Mughrabi Khalil I A Al, Nina Thorstensen og Stine Sævareid til Alan Daoud og Mehmet Kurtarici (27.04.2021)

Vikerkilen 16 (Gnr 55, bnr 210) er solgt for kr 2.000.000 fra Bernt Ingar Hansen til Liv Reidun Christensen og Morten Christensen (27.04.2021)

Flåtavikveien 77 (Gnr 112, bnr 496) er overdratt fra Per Keyser Frølich til Eva Hildur Frølich (27.04.2021)

Flåtavikveien 77 (Gnr 112, bnr 496) er overdratt for kr 2.100.000 fra Eva Hildur Frølich til Fredrikke L Frølich, Hedda E Basberg Frølich, Katti A Keyser Frølich og Knut Keyser Frølich (27.04.2021)

Stadion 17 (Gnr 423, bnr 191, seksjon 15) er solgt for kr 7.900.000 fra Dreieværste As til Hanne Elisabeth Bringager, Lars Petter Bringager og Nils Frithjof Bringager (27.04.2021)

Andel av Gnr 423, bnr 155, seksjon 9 er solgt for kr 350.000 fra Ravn As til Hanne Elisabeth Bringager, Lars Petter Bringager og Nils Frithjof Bringager (27.04.2021)

Stadion 15 (Gnr 423, bnr 191, seksjon 18) er solgt for kr 7.650.000 fra Dreieværste As til Finn Bjørge Johansen og Ingrid Navarsete Johansen (27.04.2021)

Andel av Gnr 423, bnr 155, seksjon 9 er solgt for kr 350.000 fra Ravn As til Finn Bjørge Johansen og Ingrid Navarsete Johansen (27.04.2021)

Wittenberg 1 (Gnr 206, bnr 278) er solgt for kr 3.800.000 fra Anders Opsahl til Marius Humlekjær og Therese Marie Pedersen (26.04.2021)

Søndre Skrellen 4 (Gnr 210, bnr 1145) er overdratt for kr 3.650.000 fra Gabriele S Oehninger-S til Haakon Oehninger-Storvoll (26.04.2021)Øytangen 8 (Gnr 112, bnr 280) er overdratt fra Lill Marina Haviken til Erle Haviken Fjeldsaa og Tuva Haviken Fjeldsaa (26.04.2021)Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 703

Jaktveien 26 (Gnr 439, bnr 557) er overdratt fra Finn Jørgen Jørgensen til Liv Berit Jørgensen (26.04.2021)

Trondalstoppen 24 (Gnr 50, bnr 353, seksjon 8) er solgt for kr 3.475.000 fra Aksel Smestad Jacobsen og Maja Kallerød til Merethe S Halvorsrød (26.04.2021)

Østgård 1 Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.200.000 fra Enisa Sisic til Kim Fredrik Alme (26.04.2021)

Cicignongata 9 A (Gnr 300, bnr 291, seksjon 3) er solgt for kr 2.750.000 fra Anne-Marthe Skofterud og Sivert Skofterud til Erik-André Kristiansen og Selina Johnsen (26.04.2021)

Anton Hansens vei 6 (Gnr 610, bnr 7, fnr 324, seksjon 1) er solgt for kr 1.700.000 fra Tor Arild Skj Kristiansen til Azad Salimi og Nejat Salimi (23.04.2021)

Jens Langs gate 14 (Gnr 303, bnr 498) er solgt for kr 4.300.000 fra Bjørn Tvete til Ane Sunniva Tvete og Erlend Larsen Harmens (23.04.2021)

Andel av Ridehusgata 12 (Gnr 300, bnr 1009) er overdratt fra Mette Jordet til Stein Jordet (23.04.2021)

Steinliveien 19 (Gnr 737, bnr 167, fnr 139) er overdratt fra Grethe Erøy til Oddvar Lars Erøy (23.04.2021) Overdragelsen omfatter også e.d. i Hvaler kommune

Gnr 116, bnr 131 er overdratt for kr 500.000 fra Hans Anton Andreassen til Emil Mikalsen (23.04.2021)

Stadion 19 (Gnr 423, bnr 191, seksjon 11) er solgt for kr 3.300.000 fra Dreieværste As til Brian Christopher West og Hanne Louise Verbeek (22.04.2021)

Andel av Vollebergveien 16 (Gnr 51, bnr 185) er overdratt fra Bjørn Oscar Granum til Funyuen Thamla-Iad Granum (22.04.2021)

Gnr 303, bnr 1811 er solgt for kr 8.000.000 fra Tomteutvikling Norge As til Arca Nova Utvikling As (22.04.2021) Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1812Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1902 Salget omfatter også Gnr 303, bnr 1907

Erik Madsens vei 22 (Gnr 210, bnr 1502, seksjon 7) er overdratt fra Kåre Johan Volden og Valborg Elisabeth Volden til Sissel Volden og Tor-Arne Volden (22.04.2021)

Dr. Giebelhausens gate 1 (Gnr 300, bnr 891, seksjon 11) er solgt for kr 3.700.000 fra Nygaardsgata 33 As til Per Lønning Aarø (22.04.2021)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Bastofeltet 22 (Gnr 42, bnr 12, fnr 139) er solgt for kr 5.100.000 fra Petter Wistner til Ingeborg Skogly og Trond Branem Hansen (27.04.2021)

Norderhaugveien 65 B (Gnr 53, bnr 291, seksjon 2) er solgt for kr 4.275.000 fra Jan Axel Yngve Hansson til Mia Kristin Hoel (27.04.2021)

Barmveien 65 (Gnr 47, bnr 8, fnr 47) er overdratt fra Grethe Erøy til Oddvar Lars Erøy (23.04.2021) Overdragelsen omfatter også Barmveien 59 (Gnr 47, bnr 8, fnr 109) Overdragelsen omfatter også e.d. i Fredrikstad kommune

Hollungen 81 (Gnr 28, bnr 101) er solgt for kr 840.000 fra Helge Hartz til Eva K Rognerud-Merli og Roy Thomas Merli (22.04.2021)

Tømmerholtet 47 (Gnr 40, bnr 251) er solgt for kr 5.450.000 fra Sommerro Invest As til Sigmund Gunder Andersen og Åshild Stromness-Andresen (22.04.2021)

Andel av Tøfte 10 (Gnr 30, bnr 34) er overdratt fra Randi Synnøve Nøklestad til Hans Olav Nøklestad (22.04.2021)

Omsetninger for Råde kommune:

Ovenneset 27 (Gnr 21, bnr 213) er overdratt fra Per Kristian Stang til Kristian Stang (27.04.2021)

Måkeveien 1 (Gnr 93, bnr 432) er solgt for kr 3.300.000 fra Gunnar Johannessen til Marita Marthinsen Alvær og Mark Elliott Waterman (27.04.2021)

Ovenveien 26 (Gnr 20, bnr 24) er overdratt fra Runar Fuglevik til Åge Fuglevik (27.04.2021)

Andel av Skogveien 34 (Gnr 53, bnr 137) er overdratt fra Svein Ludvigsen til Marit Wiersholm Ludvigsen (23.04.2021)