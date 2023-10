15 år med panoramautsikt fra «Sprinklet»

– Her har du enorm utsikt på en klarværsdag, med Gaustatoppen i vest, Fredriksten festning i øst, Tryvann i nord og med Koster sør i sikte, forteller Trond Westby til Dagsavisen Demokraten.

Ved den 52 år gamle Trimhytta på toppen av Gressvikmarka står utsiktstårnet, hvor spesielt søndagene bringer gamle som unge, barn og bikkjer til turmålet Sprinkelfjellet.

Torsdag 26. oktober er det 15 år siden Panoramatårnet ble offisielt åpnet. Anslagsvis 700-800 mennesker var «på Sprinklet» den dagen, kan man lese i boka «Panoramatårnet 2008», ført i pennen av Harald Henriksen.

Panoramatårnet har ruvet på toppen av Gressvik i 15 år. (Trond Westby)

– Doblet omsetningen

Det planlegges ingen markering av jubileet, da prosjektets primus motor Arne Mentzen gikk bort for to år siden, forklarer Westby, som er medlem i komiteen for Trimhytta i Gressvik Røde Kors.

Markering eller ei – utsiktstårnet settes pris på både daglig og ukentlig av trimgrupper og familier som har plassen som fast turmål. Besøkene hit ble ikke færre da Panoramatårnet åpnet for publikum.

– Kiosken i Trimhytta doblet omsetningen etter at tårnet sto ferdig, og måtte tidvis doble bemanningen også. De jobbet seg jo nesten i hjel der en stund. Så har jo også turmålet fått enda et løft etter at lysløypa med bred grustrasé åpnet i 2021. Så nå er det som regel bra med folk i marka på Gressvik, mye takket være utsikten både fra naturlig høyde og fra tårnet, forteller Westby.

Utsiktsplattformen på toppen av tårnet er Fredrikstads høyeste, med sine 129 meter over havet og drøye to meter mer enn tårnet på Vetatoppen. Selve byggehøyden på Panoramatårnet er 15 meter, noe som i sin tid ble bestemt ved bruk av lift. Kravet fra byggekomiteen var at man måtte kunne se Porselenskaia i byen.

Les også: Nytt grep skal gi mindre søppel og stank i skjærgården

Kronerulling og aviskampanje

På toppen er det montert sikteskiver i hjørnene på rekkverket, som viser besøkende retningen og distansen til en rekke landemerker langt unna. Øverste platting har også en fastmontert kikkert.

Budsjettramma var i sin tid på 600.000 kroner og ble i stor grad finansiert gjennom en storstilt innsamlingsaksjon drevet av Gressvik Røde Kors, hvor både private og bedrifter bidro. Lokalavisene rapporterte hyppig om aksjonen.

Ved hjelp av denne kikkerten kan man se både langt og godt fra Panoramatårnet på Gressvik. (Trond Westby)

– Avisene hadde ukentlige oppdateringer om status for innsamlingen, som en stund genererte nye 30-40.000 kroner ukentlig. Det ble registrert hvem som hadde avsett noen kroner, så giverne fikk oppmerksomhet. Da ville jo ikke naboen være noe dårligere, vet du, forteller Westby.

AK Mekaniske var ansvarlig for byggingen av tårnet i galvanisert stål, men også en solid dugnadsinnsats bidro til prosjektet.

Da tårnet fikk navnet sitt under et møte i Trimhytta en drøy måned etter åpningen, framførte Ragnar Herlofsen sitt «ode til utsiktstårnet».

Les også: Pengestøtte til middelalderkirker: Slik redder de byens eldste bygg

---

«Ode til utsiktstårnet»

Majestetisk står det og rager mot sky

fra toppen er det et fantastisk vy.

Det panorama som åpenbarer seg

det er så det riktig bergtar deg.

Med utsikt rundt over fjell og fjord

selv Holmenkollen kan vi skue i nord.

Mot øst har vi hele Fredrikstad by

det føles nesten som å sitte i fly.

Sydover Hvaler med øyer og skjær

Struten og Færder øynes også når det er vær.

Over fjorden finnes Tønsberg og Slagen

og Gaustatoppen kan man skimte om dagen.

Den opplevelsen man får her oppe fra toppen

blir som en lise for både sinnet og kroppen.

Det hele skulle jo være et spleiselag

der alle kunne bidra etter behag.

Vi har fått utrolig mange penger og gaver

som har blitt til mang en medinnehaver.

Prosjektet står jo i Røde Kors Gressvik sitt navn

en komite ble satt til å bringe det hele i havn.

Det var Jan Erik G, Runar S. og Harald H.

Mette M, Erik E, Arne M og Ragnar H.

Det er med tilfredshet vi nå kan konstatere

jobben er gjort og vi nå kan dimittere.

Endelig har vi kommet i mål

Nå står det der – PANORAMATÅRNET – bygget i stål.

Av Ragnar Herlofsen

---