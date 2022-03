Satser på flere menn i helsevesenet: – Jeg blir møtt med større grad av takknemlighet

Det skriver kommunen på sine nettsider.

– Menn i helse-lærlinger er en meget god resurs for kommunen. Åtte rekrutter skal forberede seg til fagprøven i våres. 11 rekrutter er ferdige med læretiden og har bestått fagprøven i vinter, forteller Ingar Løkkeberg Jansen, HR-rådgiver for lærlingeordningen i Fredrikstad kommune.

Gjennom prosjektet får menn mellom 25 og 55 som har annen yrkesbakgrunn og som har vært arbeidsledige mulighet til å gjennomgå et komprimert utdanningsløp som resulterer i et fagbrev ved bestått fagprøve.

Fra bartender til helselærling

En av dem som har vært med i prosjektet Menn i helse, er Martin Bjølstad (29). Han har jobbet som bartender i fem år, men i 2023 blir han ferdig utdanna helsefagarbeider om alt går etter planen.

– Forskjellen fra mitt tidligere yrke er at jeg blir møtt med større grad av takknemlighet. Som bartender opplevde jeg at folk tok ut oppsamlet frustrasjon fra uka, sier Bjølstad.

Til kommunen forteller han at han er godt fornøyd med den nye yrkesretningen han har tatt. Det er også Marius Langvik (37), som har 15 år som langtransportsjåfør bak seg, før han ble sykemeldt. Under rehabilitering ble han tipset om prosjektet.

Langvik sier det trengs flere menn i helsevesenet, og han anbefaler flere å søke seg til dette feltet. På spørsmål fra kommunen om hva det mest givende med den nye jobben er, svarer han følgende:

– Det er å treffe forskjellige mennesker og følge dem gjennom dagen.

– Ekstremt motiverende

HR-rådgiver Løkkeberg Jansen mener valget de har tatt vitner om mot.

– Mange av disse mennene har en annen bakgrunn og kommer fra helt andre bransjer, sier han.

Vidar Skaget Aune, fylkeskoordinator i Østfold frem 2021, nå for Follo/Romerike, gir også uforbeholden skryt.

– Det å kunne bidra til at helsesektoren får flere omsorgsfulle og reflekterte menn som disse gutta inn i tjenestene er ekstremt motiverende. Jeg lærer utrolig mye av dem, og føler jeg har en drømmejobb som kan følge dem fra oppstart til målstreken hvor de står med fagbrev i hånda, sier Aune.

Bakerst f.v.: Peter Rohonyi, Mohammed Aman Ibrahim, Sivert Vollan Flage, Marius Langvik og Øyvind Thorsen. Foran f.v.: Ingar Løkkeberg Jansen, Vidar Skaget Aune, Martin Bjølstad, Mette Christin Strand Leistad, Line Jensen, Patrick Johansen, Aleksander Linnerud, Ola Stubbrud og Jim-Andre Nilsen Korsnes. (Fredrikstad kommune)

Det nasjonale prosjektet Menn i helse bygger på et prosjekt som ble utviklet i Trondheim kommune i 2010. Utgangspunktet var å få flere menn til å jobbe i helse- og omsorgsyrker. KS fikk i 2014 prosjektledelsen for det nasjonale prosjektet Menn i helse.

Østlandsforskning konkluderer med at Menn i helse bidrar til flere menn i helse- og omsorgssektoren, og at tiltaket sørger for at flere arbeidsledige menn får den opplæringen de trenger for å komme seg ut i arbeid.

