Sindre Martinsen-Evje blir fylkesordfører i nye Østfold

De rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, MDG og Rødt har etter forhandlinger klart å få med seg INP og Pensjonistpartiet på laget, skriver NRK.

Med til sammen 22 plasser har de flertall i fylkestinget, og den første ordføreren i nye Østfold blir dermed Arbeiderpartiets Sindre-Martinsen Evje.

– Det har vært veldig gode forhandlinger og alle har vært opptatt av det beste for Østfold. Vi takker alle for at de har vært rause og positive. Det var mye jobb, men jeg er glad vi landet en avtale nå, sier Sindre Martinsen-Evje til NRK torsdag kveld.

Annette Lindahl Raakil fra Senterpartiet blir ny fylkesvaraordfører.

Har hjerte for Østfold

41 år gamle Martinsen-Evje har 24 år bak seg som bystyremedlem. I et tidligere intervju med Dagsavisen Demokraten, fortalte han at mange av sakene han har jobbet med i Sarpsborg kommune angår hele fylket.

– Hjertet mitt banker for Østfold. Hele tiden ser jeg krysningspunkter mellom kommunale utfordringer og fylkeskommunale. En erfaring jeg tror kan være nyttig i vervet som fylkesordfører.

Da var også Martinsen-Evje klar på hva som bør være fylkeskommunens viktigste oppgaver.

– Folkehelse, videregående utdanning, mestring, etablering av nye arbeidsplasser og kompetanse. Motivere barn, unge og deres familier til å fullføre en utdanning – om det er høyskole, universitet eller fagkompetanse med fagbrev. Det er nøkkelen for å komme ut i arbeidslivet.

[ Sindre Martinsen-Evje (Ap): – Jeg var den første i vår familie som tok en akademisk utdannelse ]