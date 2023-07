Hun er vinner av Demokratens Fotosommer

– Neeei, det var moro! Og jeg som nesten aldri tar naturbilder!

Kari Mikalsen fryder seg når vi forteller at hun er kåret til vinner av årets utgave av Demokratens Fotosommer.

Den pensjonerte barnehagelæreren er mangeårig hobbyfotograf, aktiv i fotoklubber, har hatt galleriutstillinger og er både premiert i og har vunnet en rekke fotokonkurranser tidligere. Men aldri før har hun gått helt til topps i Fotosommer’n.

– Det var helt tilfeldig at jeg var der akkurat da, som det jo ofte er når man fanger et godt motiv, og mye flaks i at bildet ble så fint, mener hun selv.

Dette bildet av en skarveflokk på et skjær utenfor Vesterøy i juli gikk helt til topps i konkurransen Demokratens fotosommer i år. (Kari Mikalsen)

Fuglemøkk og idyll

Mikalsen var på båttur i skjærgården med et vennepar. Hun besøkte dem på hytta på en liten Hvaler-holme, da de kjente at de måtte ut på vannet for å nyte den fine sommerdagen lørdag 8. juli.

Den gamle tresnekka i sommeridyll hadde kurs for Arisholmen da skarveflokken dukket opp på et skjær foran dem ved Bomme-holmene, like nord for Vesterøy.

– Fuglene sto først litt i klynger. Jeg hadde både Olympus-kameraet og mobiltelefonen klar og så motivet med en gang. Men plutselig spredte fuglene seg ut på denne rekka du kan se på bildet, så motivet i mine øyne ble enda bedre, forteller Mikalsen.

Hun beskriver hvordan hun så «hele bildet» med en gang.

– Fuglene sto plutselig på rekke, én og én bortover som individer i en flokk, med den store maleriske skyen over seg. All fugleskitten på fjellet, det hvite du ser på svaberget, ga en ekstra kontrast og forsterket motivet. Det var et bevisst valg i ettertid at jeg sendte inn bildet i svart-hvitt, noe jeg synes forsterker kontrastene, linjene og renheten i bildet, forklarer Mikalsen.

Resten var flaks, mener hun.

– Ja, jeg fikk motivet så rent siden vi var så nære skjæret da fuglene dannet denne rekka. Vi kunne jo like gjerne hatt to båter imellom oss. Det er bare øyeblikket, slår hun fast.

Får plass i utstilling

Til vanlig er fotografen mer opptatt av å gjengi bymiljø med forfalne hus. Hun har også over lengre tid fått lov til å følge Ingar Aasen med kameraet på hans territorium.

– Jeg er ingen naturfotograf, det har bare aldri vært min greie, sier hun.

Hobbyfotograf Kari Mikalsen har fotoskapet hjemme på Riverside fullt av klenodier og premier fra fotokonkurranser. (Martin Næss Kristiansen)

Mikalsen har hatt bilder utstilt på galleri i Gamlebyen i noen uker i sommer. I neste runde med fotoutstilling, på Galleri 1845 i oktober, skal vinnerbildet i Fotosommer’n få plass på galleriveggen, har hun bestemt seg for.

– Jeg vil nok også prøve bildet i konkurranser i fotoklubber, smiler hun spent.

Nå gleder fotografen seg til en bedre middag og en kveld med latter etter å ha fått overrakt premiene: Gavekort på restauranten Køl samt på show hos Fredrikstadguttane på Båthuset. I tillegg har hun fått to kinobilletter, som alle ukesvinnerne mottar.

– Og hvem er det vel mer naturlig å dele dette med enn to gode venner som hadde tatt meg med på båttur den dagen jeg tok vinnerbildet? Det må bli en helaften med dem, smiler Mikalsen.

---

Demokratens Fotosommer

Fotokonkurranse som har vært avholdt årlig siden 1978



Arrangeres i år i samarbeid med FredrikstadGuttane, Fredrikstad Kino og Køl.



Hver uke plukkes en ukesvinner som får to kinobilletter fra Fredrikstad Kino.



Ukesvinnerne går videre til finalen.



Hovedpremiene er sponset av FredrikstadGuttane, som gir årets vinner et gavekort på 1000 kroner, og Køl, som gir et gavekort på 2000 kroner.



Restaurant Køl i Fredrikstad. (Ylva Lie Bjerke)





FredrikstadGuttane (FredrikstadGuttane)

---