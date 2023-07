Hvor går egentlig grensa, Kartverket?

– Vi er kanskje petimetere, vi som jobber med dette, ler Anders Østeraas.

Han er grensekommisær i Kartverket, og siden 2020 har han, sammen med svenske og norske kolleger, forsikret seg om at alt er ryddig og korrekt langs grensa vi deler med söta bror.

– Det er sagt at vi skal posisjonsbestemme grensemerkene med en nøyaktighet på 1 desimeter.

Susanne Ås Sivborg (fra venstre), Tor Erik Bakke, Dan Nordin, Martin Lideberg og Anders Østeraas markerer at Oscarsteinen endelig står på rett plass og markerer grensepunktet korrekt. (Kartverket)

Så da de kom til grensepasseringsstedet Ørje-Töcksfors, og så at riksrøysa Oscarsteinen stod 1,9 meter for langt inn på norsk side, måtte det tas på alvor.

Lange tradisjoner

– Den første merkinga av riksgrensa mellom Norge og Sverige ble gjennomført mellom 1752 og 1766, og baserer seg på en enighet mellom Norge og Sverige gjennom det vi kaller Strømstadtraktaten fra 1751, forteller Østeraas.

Siden har grensa blitt gått opp flere ganger. Og det tar tid. Selv med moderne verktøy som satellittbaserte målemetoder, tar denne omgangens grensesjekk om lag fire år.

– Det vi prøver å gjøre er å opprettholde ei klar grense, så vi rigger grensegater på fem meters bredde, restaurerer grensemerker, som disse riksrøysene, og setter opp nye merker der det er behov for det.

Grensekommisær Anders Østeraas er mye ute i felt. Det er nødvendig når riksgrensa skal kontrolleres. (Kartverket)

Mens Østeraas forteller, sitter han i bil på vei til Sverige sammen med feltleder Tor Erik Bakke. Der skal det være høytidelig innvielse av ei annen riksrøys. Siden går turen til Ørje, der Oscarsteinen nå står på rett plass. Det er viktige saker, dette.

Men er det egentlig så nøye, at for eksempel Oscarsteinen har stått 1,9 meter for langt unna grensa?

Juridisk betydning

– Ja, det er et godt spørsmål. Det er forskjellige lover som gjelder i forskjellige land. Ørje-Töcksfors er et av de viktigste trafikknutepunktene mellom Norge og Sverige, det er tollplass og mye folk. Da er det bra at riksgrensa er riktig merka, så ikke folk tror de er i Sverige når de er i Norge.

Arbeidet med å flytte Oscarsteinen pågikk i mai. (Kartverket)

– Under pandemien var det faktisk ganske viktig å vite nøyaktig hvor grensa gikk. For å sette det litt på spissen kunne to meter da utgjøre noe i jussen, skyter feltleder Bakke inn fra siden.

Oscarsteinen er merket med Norge på siden vendt mot Norge, og Sverige på siden vendt mot Sverige. Den har også kong Oscar den andre sitt monogram, som i 1887 var konge i Sverige og Norge.

Har du en eller annen gang de siste 136 årene stått foran steinen, på siden det står Sverige på, har du faktisk inntil nå vært i Norge.

– Vi har mål om klare og innvendingsfrie grenser. Da er det greit å ikke være slumsete. Begge lands grensekommisjoner er med også, så er vi sikre på, og enige om, at alt havner på riktig plass, avslutter Østeraas.

