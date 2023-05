Båtforening avviser Idyll-forbud: – Vi har ikke hjemmel til å nekte noen

Tidligere denne uken skrev Fredriksstad Blad om at medlemmer i Kråkerøy Båtforening ikke får oppholde seg i båtene sine på Isegran-siden under Idyllfestivalen.

– Festivalen leier klubbhus og p-plasser av oss. De er her et par dager pluss noen dager med opp- og nedrigging. I bytte får vi leieinntekter som gjør at kontigenter for våre 285 medlemmer er mindre enn den ellers ville vært. Om det er ti av disse medlemmene som ikke er fornøyd med samarbeidet med Idyllfestivalen, får så heller være, sa Ragnar Helgesen, formann i Nøkledypet båthavn og Kråkerøy Båtforening, til avisa.

Overfor Dagsavisen Demokraten påpeker Helgesen at det ikke får noen konsekvenser for de av medlemmene som velger å ikke følge oppfordringen.

– Ikke flinke nok til å informere

– Vi har ikke hjemmel til å nekte noen. Det vi har sagt er at hvis man vil sitte i båten, får man lov til å flytte den til andre siden hvor det er fritt frem. Det er et ønske fra Idyll på grunn av sikkerhet; den trange brua og fyll og rør i fjor, krevde at Idylls vaktselskap måtte passe på de få som var på brygga, sier Helgesen, og fortsetter:

– Noen snek seg også under gjerdet, og noen var så frekke at de klatra opp på scenen under en konsert. Derfor synes vi at vi måtte følge det ønsket, sier han.

Det vil heller ikke følge noen indre justis, som at noen skulle mistet båtplassen sin, om de går i mot båtforeningens innstilling.

– Da skal det mer til. Vi prøver å få til at det skal gå rolig, fint og sikkert for seg. Vi hadde ikke regna med at det var noen som satte seg i mot det. Men vi var nok ikke flinke nok til å informere på forhånd om de ledige plassene på Kråkerøy-siden, medgir han.

De som ønsker å oppholde seg i båtene under Idyllfestivalen kan flytte båten til denne brygga, oppfordrer formann Ragnar Helgesen i Nøkledypet Båthavn og Kråkerøy Båtforening. (Elisabeth Skovly)

De som skal til båtene sine under Idyll-festivalen må, uansett grunn, innom vaktboden i Båthavna og bli eskortert derfra og til brygga. Dette skal av sikkerhetsgrunner være et pålegg fra politiet, for å sikre den eneste rømningsveien som går over brua.

[ Her er årets store festivalguide ]

Blander ikke roller

Også tidligere politimann Inge Jensen, som nå er ansatt i Idyllfestivalen, understreker overfor Dagsavisen Demokraten at det ikke finnes noen hjemmel for å nekte noen å sitte i båtene sine under festivalhelgen.

– Det er en oppfordring, sier han kontant.

Han henviser til brevet han skrev på vegne av Idyllfestivalen til Båtforeningen, gjengitt i Fredriksstad Blad, der det blant annet stod:

«Hvis det blir mye folk i båtene hvor tilhørende drikke også blir fortært ser festivalen utfordringer ved blant annet toalett besøk. Ved eventuell høy beruselse blir det også et sikkerhetsperspektiv i det ved at folk kan falle i vannet ved iland- eller om bordstigning. Idyll ønsker at KBF sender ut en presisering til sine medlemmer hvor det informeres at det ikke gis anledning til å ha båten til kai og oppholde seg der under festivalens åpningstid på Isegransiden.»

Som Helgesen oppgir Jensen ekstraarbeidet med vakthold som bakgrunn for samarbeidet.

– Det blir innmari mye ekstraarbeid, som er fordyrende.

Jensen er også nøye med å presisere at hans tidligere rolle som politimann ikke har noe med saken å gjøre.

– Jeg har hørt at det er noen som har klaga over at jeg «som politimann» har skrevet brevet, men det er helt feil. Jeg jobber for Idyllfestivalen.

[ Bråtabrann med ny hyllest til alle bygdeoriginaler ]