Frekke båttyver stjeler som aldri før: Slik sikrer du båten din

– Tyver har stjålet fra 150.000 båter i Norge.

Det sier fagsjef på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, i en pressemelding.

I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende sier 15 prosent av båteierne at de har hatt tyveri av eller fra båten sin.

– Tyvene vet at det er enorme verdier de kan få tak i. Mange sikrer tingene dårlig, og det utnytter tyvene de neste ukene, sier Wold Gaulen.

Tar grep

For dem som har båten sin på Brattestø Marina, har det vært en stille og rolig start på båtsommeren. Til Dagsavisen Demokraten forteller eier Henrik Helgesen at de ikke har hatt noen tyverier i år.

– Vi ligger et sted hvor det er ikke er så mange som er ute og flyr om natten, sier han.

Likevel tar han flere grep for å hindre eventuelle tyver i å ta for seg.

– Vi har stengt av med bom ned til området. Det er jo kanskje ikke noe stort problem å rive ned den, men likevel. Opplagsbåtene plasserer jeg tett i tett, sånn at det er umulig å komme til motorene.

150.000 norske båteiere opplevde i fjor innbrudd i båtene sine, og noen av dem fikk også hele båten frastjålet. Skadetall fra Finans Norge for 2022 viser at forsikringsselskaper punget ut med rundt 70 millioner kroner.

– Det er en økning på hele 27 prosent fra året før. Snittkostnaden for båttyverier i fjor var drøyt 57.500 kroner. Mange mister store verdier. Jeg håper folk tar grep i år så tyvene får det vanskeligere, sier Wold Gaulen i Frende forsikring.

Edmond Wold Gaulen er fagsjef for båt i Frende forsikring. (Frende forsikring)

---

Dette stjeler tyvene

Utstyr, tilbehør eller løsøre (49 prosent)

Motoren (30 prosent)

Selve båten (16 prosent)

Kilde: Frende-undersøkelsen

---

Dyrt utstyr på «utstilling»

Wold Gaulen forteller at mange har dyrt utstyr liggende litt for synlig og litt tilgjengelig for forbipasserende tyver. Dette er enklest å stjele, men også dermed enklest å sikre.

– Første bud er å ikke ha verdisaker liggende løst i båten. Selv om du bare forlater havna en liten tur, er det ikke lurt å la verdisaker ligge og slenge. Ta verdisakene med deg, lås dem inne eller lås dem fast, sier han.

Når en så skal hjem for dagen, råder fagsjefen båteiere til å ta med seg små påhengsmotorer og bensintanker.

– Større motorer låser du med spesiallås. Et tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, og ikke la attraktivt utstyr ligge fremme, sier Gaulen.

– Hvis du kan, er det lurt å klikke av rattet. Det er god tyverisikring.

---

Slik sikrer du båten din

Bruk båthavner som har etablert vakthold.

Foreta selv hyppig tilsyn med båten.

Ta med deg verdisaker når båten forlates.

Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten.

Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger

Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk.

Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag.

Fjern løs bensintank, eller lås denne inn.

Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri.

Bruk tyverialarm og sporingsutstyr.

Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap.

Sørg for å ta bilder av båten.

Kilde: Finans Norge

---

