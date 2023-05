Vogntog lastet feil – kanner med etsende væske veltet

Veimyndigheten hadde onsdag avsluttet en av sine rutinekontroller av tungtransporten, på Romslo kontrollplass langs E16 øst for Bergen, da lovens lange arm hadde hanket inn en tungtransport.

Den utenlandske semitraileren vekket bekymring.

Kjøretøyet bulet ut på siden slik at transporten ble bredere enn tillatt. Det var tydelig at lasten hadde flyttet på seg under kjøring og at den ikke var sikret godt nok.

Ved nærmere kontroll på Bergen trafikkstasjon, viste det seg at politiet hadde all grunn til bekymring. Vogntoget fraktet nemlig farlig gods (ADR, journ.anm.), og inne i transporten var det kaos.

Der hadde en pall med kanner inneholdende etsende væske forskjøvet seg, og var skyld i at semitrailerens kapellside bulet ut i bredden. Flere kanner var veltet.

Heldigvis var godset helt og det var ikke lekket ut noe farlig væske, opplyser Statens vegvesen.

Sjåføren av semitraileren ble pålagt å rydde opp i lasten og sørge for forsvarlig sikring. Både fører og transportfirma vil bli anmeldt for forholdet, opplyser veivesenet videre i en pressemelding.

Sjåføren måtte også på stedet legge fram dokumentasjon på disposisjonsrett av kjøretøyet. Han ble i tillegg pålagt å fjerne gjenstander som hindret sikten ut av frontruta og fikk dessuten et gebyr for at han ikke hadde med vognkortet.

