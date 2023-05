Bakfickan nominert til Årets Bakeri

– Det er helt rått å bli anerkjent for all den harde jobben vi gjør. Vi er utrolig ydmyke, og jeg kan nesten ikke tro det selv, sier bakerisjef ved Bakfickan, Karoline Navestad Olsen.

– Dette er kanskje den gjeveste prisen vi kan vinne i vår bransje.

Nominasjonen kom overraskende på teamet bak bakeri-suksessen.

– Vi fikk en mail for et par uker siden, der de opplyste om at vi er på nominasjonslista. Vi ble tatt på senga alle som er her. Vi vet at vi er flinke, så det er ikke uforventet, men likevel ble vi veldig overrasket.

Bakerisjef Karoline Navestad Olsen dediserer nominasjonen til sine medarbeidere: – De er helt rå!, sier hun. (Bakfickan)

Åpner ny deli

Bakerisjefen kan ikke skryte nok av teamet sitt, både de som produserer varene, og de som står i butikken.

– Jeg er så enormt stolt av de jeg jobber med. De er helt rå! De bryr seg ned til hver minste detalj, og fortjener all ære. Prisen er til dem, og de i butikken, hele teamet leverer service til fingerspissene og ser hver kunde. Jeg blir helt mør i hjertet, sier Navestad Olsen.

Den kommende måneden blir hektisk for Navestad Olsen og eierne Ingeborg Nygaard og Tobias Gustafsson. Da skal de åpne et nytt konsept vegg i vegg med Bakfickan, i lokalene der de tidligere drev Holwech fiskeri, som skal hete NyDeli - et ordspill på Ny og deli.

– Vi har ikke satt eksakt åpningsdato ennå, men det skjer snart, i løpet av den kommende måneden, forteller Navestad Olsen.

Inspirasjonen kommer fra de tradisjonelle «deli»-ene i New York.

– Det blir deli med lunsj på dagen, men vil også være åpent kvelden med vinutvalg og snack.

[ – Hvaler kan se langt etter nye bruprosjekter! ]

Stort spenn i kandidater

Juryen for Årets Bakeri har fått et bredt spekter av kandidater å vurdere når de nå skal plukke ut de tre finalistene. Blant de nominerte finner vi blant annet et lite gårdsbakeri og et av Norges eldste og største bakerier.

- Vi har en stor spennvidde i årets konkurranse; fra de aller minste til noen av de virkelig store bakeriene. Vi har en fin spredning fra nord til sør og fra øst til vest, så dette blir spennende, sier juryleder Vigdis Myhre Næsseth i Fossekall.

I første kvalifiseringsrunde som nå er i gang, må alle de nominerte bakeriene dokumentere at de har faglærte i bedriften.

– Dette er et kriterium for å kunne gå videre i konkurransen, sier jurylederen.

Etter første kvalifiseringsrunde, skal alle kandidatene vurderes ut fra åtte kriterier. Det er gjennom dette vurderingsarbeidet at juryen velger ut de tre finalistene. Disse blir offentliggjort den 1. juli, skriver Baker- og Konditorbransjens Landsforening i en pressemelding.

[ LO og AUF i Østfold jubler for felles gjennomslag ]

Bransjen stemmer frem

Etter at finalistene er offentliggjort, kan hele bransjen være med å stemme frem sin favoritt. Bransjens engasjement rundt denne avstemningen har vært stor hvert år, og resultatet av avstemningen blir tatt i betraktning av juryen når de skal kåre vinneren av Årets Bakeri 2023.

Kåringen skal i år finne sted på Baker- og Konditorbransjens Landsforenings 125-årsjubileum den 9. september. Juryen for Årets Bakeri 2023 består av juryleder Vigdis Myhre Næsseth (Fossekall), Beret Mette Haga (Innovasjon Norge), Hilde Mortvedt (See New) og Paal André Schwital (Metro Branding), og det er Baker- og Konditorbransjens Landsforening som står bak konkurransen.

I tillegg til Bakfickan er Boulangerie M (Oslo), Lillehammer Bakeri (Lillehammer), Blomsø Bakeri & Konditori (Harstad), Brød&Sånt (Hommelvik), Hevd Torget Håndverksbakeri (Trondheim), Emmer Håndverksbaker (Trondheim), Søtt + Salt Bakeri (Bergen), Levain The Bakery (Levanger), Kringla AS Svolvær (Svolvær), Spydeberg bakeri og konditori A/S (Spydeberg), Kveitemjøl (Kveitemjøl), Eidum Gårdsbakeri (Hell), Kafe Solros (Lundegrend), H. A. Brun (Oslo), Bonzo Bakeri (Tvedestrand), Buøy Bakeri & Konditori (Hundvåg) og Baker Brun Produksjon AS (Bergen) nominert.

---

Følgende 8 kriterier danner grunnlaget for juryens vurdering:

Bedriftens økonomiske utvikling og bæreevne

Bedriftens innovasjon / nyskapningsevne

Bedriftens fokus på samfunnsansvar

Bedriftens helhetlige profil og markedsføring

Bedriftens endring og omstillingsevne

Bedriftens medarbeidertilfredshetsindeks

Bedriftens sammensatte fagkompetanse

Bedriftens omdømme/merkenavn

Kilde: Baker- og Konditorbransjens Landsforening

---

[ Tema: Barne- og ungdomsteater - langt mer enn et tidsfordriv (+) ]