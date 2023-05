Håndballcup har 450 lag på venteliste: – Fredrikstad er ikke større

---

Hvem: Steinar Graarud (33).

Hva: Markedssjef for Fredrikstad Cup.

Aktuell: Norges største håndballturnering arrangeres kommende pinsehelg for 40. gang.

---

Steinar Graarud er markedssjef i Fredrikstad Cup, som er landets største håndballturnering for barn og unge og tar imot 700 lag og 9.500 spillere i turneringens 40. utgave denne pinsehelgen. (Fredrikstad Cup)

Endelig er det klart for håndballungdommens årlige høydepunkt. Hvordan har pågangen vært?

– Pågangen har vært enorm. Jeg har ikke opplevd maken på mine 14 år i Fredrikstad Cup. Da vi la ut påmeldingen sist høst, fylte det seg opp med de 700 lagene vi har plass til på 90 sekunder. Nå har vi 450 lag på venteliste – mange av dem trykket inn påmeldingsknappen to sekunder for sent. Så det er veldig gøy at vi til årets turnering har kunnet lansere en håndballfest med vanlige betingelser.

Ja, for i fjor lå det ikke helt til rette for en rekordpåmelding?

– Det var jo spesielt før fjorårets turnering, da vi ikke visste før tre måneder i forveien om turneringen kunne gjennomføres – på grunn av koronaviruset. Det medførte en god del utfordringer, som at vi måtte utsette ordre og bestillinger samt en del promotering. Vi klarte likevel å fylle opp med alle lagene til slutt, men det var en litt mer reservert stemning der ute.

Hva tenker du om at interessen nå viser at Fredrikstad Cup kanskje kunne vært nesten dobbelt så stor?

– Det er litt trist at ikke alle som vil kan være med, men samtidig veldig gøy at etterspørselen er så stor. Det tyder på at vi har skapt noe unikt. Fredrikstad by er imidlertid ikke større – logistikk og infrastruktur er ikke rigget for så store arrangementer. Det er jo trafikkaos på en helt vanlig lørdag. Vi er likevel den største håndballturneringen og landets nest største idrettsarrangement for barn og unge etter Norway Cup, og jeg er glad for at jeg ikke har ansvar for logistikken (ler).

[ Hvaler kan se langt etter nye bruprosjekter, mener Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad næringsforening ]

Hvor mange håndballglade barn og unge venter dere til helgen?

– Vi tar imot 9.500 spillere, som er rekord og 500 flere enn vi har hatt på det meste tidligere.

Her er unge håndballspillere fra nær sagt hele landet i aksjon? Fortell!

– Ja, vi har med lag fra hele landet, det vil si: Alle fylker er representert. Cirka halvparten av lagene hører ikke til i Oslo eller Østfold, så Fredrikstad Cup er en nasjonal turnering. Det gjenspeiles også i hvilke samarbeidspartnere vi har klart å knytte til oss.

Det må vel en del funksjonærer i sving for å holde dette gående?

– Vi har 1.100 funksjonærer fra 28 ulike foreninger i Fredrikstad. De står for vertskap, vakthold på overnattingssteder, søppelrydding, kampsekretariat og er i tillegg kiosk- og parkeringsvakter blant enda flere oppgaver og roller. Det trengs med tanke på at vi for eksempel har 6.300 overnattinger på 30 forskjellige skoler og andre forlegninger samt 11.000 publikummere på konsert. Ikke minst skal 700 lag spille flere kamper. I tillegg til egne funksjonærer, er jo både en del vaktmestere og avdelingsledere i kommunen i aksjon og 60 bussjåfører på jobb for å holde hjulene i gang.

[ Barne- og ungdomsteater: – Godt å komme inn hvis hverdagen er skummel (+) ]

Hvordan er prognosene for turneringsværet, jeg regner med at du følger med?

– Jeg har lært i løpet av 14 år at været er veldig viktig, men også at vi ikke kan styre det. Likevel har jeg nok vært på Yr 100 ganger allerede. Det er gøy å spille utendørs når sola skinner, men en del av barna har det vel så gøy når det regner. Vi håper i alle fall på god temperatur. Det er ikke fritt for at værmeldingen kan påvirke bestilling av kioskvarer, så det er jo også en grunn til at jeg sjekker prognosene ganske ofte nå inn mot turneringsstart.

Det sosiale er en viktig del av Fredrikstad Cup, som markedssjefen før den 40. utgaven gjør at turneringen har skapt opplevelser og minner gjennom generasjoner. (Maja Moan / Fredrikstad Cup)

Hva har deltakerne i vente?

– De unge deltakerne kan vente seg en opplevelse på og utenfor håndballbanen. Det er det som kjennetegner Fredrikstad Cup, hvor også det sosiale spiller en viktig rolle, med tilbud om konsert, tivoli, utebad og andre aktiviteter. Også overnatting på skoler skaper nye vennskap. Konserten vår er blitt en veldig stor del av det mange gleder seg til utenfor banene. I år skal ti artister på scenen, med Tix, Hkeem og Beathoven som de tre store trekkplastrene. Vi prøver å mikse sånn at det blir en opplevelse uansett alder, og at det er noe for 9-åringen, noe for 13-åringen, men også noe for ho mor. Konserten blir et 100 minutters fyrverkeri – et slags mini VG-lista.

Hvorfor er det så viktig med en turnering som dette, som står seg gjennom år og generasjoner?

– Det er viktig for flere parter, men kan deles i to hovedgrunner: Fredrikstad Cup er blitt en viktig bidragsyter til Fredrikstad-idretten, som får betalt for dugnadsarbeid på turneringen, men også for lokalt næringsliv og reiseliv. Samtidig, når turneringen nå gjennomføres for 40. gang, er den blitt til og har lenge vært en tradisjon som skaper opplevelser og minner gjennom generasjoner.

Konserten er blitt en stor begivenhet under Fredrikstad Cup. Her er et av årets trekkplastre Tix i aksjon til øredøvende jubel under en tidligere utgave. (Maja Moan / Fredrikstad Cup)

Hva gjør deg lykkelig?

– Du spør på et tidspunkt der jeg er godt overarbeidet og turneringen er altoppslukende, så det som ville gjort meg lykkelig akkurat nå er sol i pinsehelgen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg jobber jo bare, så når jeg skeier ut gjør jeg ingenting.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne vært en værgud. Tenk deg så mye mer iskremspising og spilleglede jeg kunne sikret!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da må jeg svare noe så kjedelig som kona mi, for det har jeg gjort før. Jeg hadde tre timer fast i heisen med kona for en del år siden.

Hva skjedde?

– Nei, det var vel helligdag og vi var ikke prioritert den dagen. Så vi måtte pent vente. Og et godt råd: Ikke forsøk å hoppe i en heis.

[ Festivalsommeren: – I år blir det så travelt at det ikke blir tid til å reise bort ]

[ Forfatter Roy Jacobsen: – Jeg hadde problemer med å lære å lese og skrive (+) ]