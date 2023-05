Ny avtale skal sikre Fredrikstads grønne framtid

Fredrikstad kommune og Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) er blitt enige om en treårig samarbeidsavtale.

Det innebærer blant annet et økonomisk tilskudd fra kommunen på til sammen halvannen million kroner, opplyser kommunen i en pressemelding.

Følger opp bystyrevedtak

En del av hensikten med avtalen for kommunens del, er at samarbeidet skal bidra til å nå målene i Fredrikstad kommunes næringsplan knyttet til det grønne skiftet.

– Dette er en viktig avtale. Fredrikstad kommune skal være en pådriver for sirkulær omstilling og bidra til at det skapes flere grønne arbeidsplasser i Fredrikstad. Flere regioner er i startgropa med å danne næringsklynger innen sirkulærøkonomi og konkurransen om fagmiljøer er tøff. Samarbeidsavtalen med NCCE vil styrke både vår posisjon som Norges sirkulære hovedstad og arbeidet med grønn omstilling, uttaler ordfører Siri Martinsen.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

Er et utviklings- og kompetansesenter for bedrifter og organisasjoner som ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Senteret ble etablert på Øra i Fredrikstad i 2017 og har i dag 80 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer i Norge.

Senterets hovedmål er å bidra til grønn vekst gjennom omstilling til en sirkulær økonomi i næringslivet, og at regionen får økt grønn konkurransekraft, som igjen kan skape flere nye, grønne arbeidsplasser.

Avtalen er et forpliktende samarbeid, som skal bidra til å styrke konkurransekraften blant bedriftene i regionen.

Bystyret har i sin næringsplan vedtatt at kommunen skal ta et særlig ansvar for satsingen på sirkulærøkonomi og bidra til å bygge og styrke relevante nettverk og klynger.

– I den sammenheng er det særlig viktig å stimulere til økt samarbeid mellom bedriftene på Øra industriområde og med NCCE, sier ordføreren.

– Et avgjørende samarbeid

NCCE leter nå etter en regional prosjektleder som kan bistå med å nå målene i samarbeidsavtalen. Også kompetansesenteret ser avtalen som et viktig skritt videre.

– Samarbeid mellom myndigheter, privat og offentlig næringsliv, akademia, forskning og kapital er avgjørende for å lykkes med å skape et mer sirkulært samfunn. Derfor er denne samarbeidsavtalen svært viktig for oss, sier nyvalgt styreleder i NCCE, Thor Øyvind Gøtz Stene.

En prioritet for kommunen i samarbeidet med NCCE vil bli å posisjonere Fredrikstad i arbeidet med grønn omstilling, poengterer næringssjef Kari Halvorsrud i pressemeldingen.

– I Fredrikstad har vi jobbet med sirkulærøkonomi i en årrekke og vi har kommet lengre enn de fleste. Samtidig må vi fortsatt jobbe for å styrke Fredrikstads tiltrekningskraft på nye kompetansemiljøer og bedriftsetableringer innen det grønne skiftet, sier Halvorsrud.

Hovedmålene i avtalen

NCCE skal stimulere til økt konkurransekraft hos regionale bedrifter, samt gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye, grønne arbeidsplasser.

NCCE skal bidra til økt innovasjon og samarbeid, og en omstilling til en mer sirkulær økonomi innenfor området industriell symbiose.

Industrien i regionen og i Norge skal oppleve NCCE som en relevant, innovativ kompetansepartner, og oppleve vekst.

Samarbeid skal bidra til å nå målene i Fredrikstad kommunes næringsplan.

Samarbeidet skal bidra til posisjoneringen av Fredrikstad inn mot utvikling av eksisterende virksomheter, og for å styrke forutsetningen for nye bedriftsetableringer innen sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Delmål for samarbeidet

Samarbeidet skal bidra til 20 prosent økning av nye medlemsbedrifter til NCCE.

Samarbeidet skal bidra til en mer samkjørt kommunikasjon og markedsføring av byens og regionens potensialer ovenfor næringslivet i regionen.

