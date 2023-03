Svenske hadde kofferten full

Det var i nitiden på kvelden den 23. februar at en rutebuss fra København ble rutinemessig kontrollert ved grensepasseringen på Svinesund. Under et hundesøk markerte hunden på svenskens bagasje.

Den blå kofferten som hunden reagerte på, lå i lasterommet på bussen.

– Når vi får en markering, er det rutine at alle passasjerene må gå av bussen og ta bagasjen sin. Da var det en 23 år gammel svensk statsborger som kom fram og tok den blå kofferten, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Svensken ble tatt til siden, så betjentene kunne sjekke om det var noe ulovlig i kofferten.

– Da forteller svensken at han har med seg noen tabletter, som han skal levere til en venn i Oslo. Men i kofferten finner de hundre flasker med 100 milliliter flytende kodein, forteller Grandahl.

Kodein klassifiseres som et klassisk opioid, i samme gruppe som morfin, diacetylmorfin (heroin), kodein, oksykodon, metadon og fentanyl, og står på narkotikalisten i Norge. Det er dermed straffbare å bruke og inneha uten resept.

– Det står på narkotikalista og er ulovlig å ta inn i landet. Beslaget ble levert til politiet og som vil opprette sak på mannen i ettertid, sier Grandahl.

