Flytter taxiholdeplassen igjen: – Skiltingen vår har vært i strid med retningslinjene

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Dagsavisen Demokraten skrev i fjor om at kommunen flyttet taxiholdeplassen utenfor Odds konditori i Farmanns gate, til Hollendergata og Storgata, for å opprettholde trafikksikkerheten i området.

Det gikk ikke helt etter planen,og taxiene fortsatte å bruke busslomma i Farmannsgate som drosjetråkk. Politiet opplevde likevel at det ble mindre parkering på fortauene, og det ble bestemt at de midlertidige taxiholdeplassene skulle bestå også utover i det nye året.

I noen timer på kvelds- og nattestid var det dermed anledning for taxiene å også bruke stoppet i Farmanns gate.

Snart er det her, i Underhaugsgata, at drosjene skal stå på kveldstid i helgene. (Ylva Lie Bjerke)

Så ble det klart for kommunen at denne praksisen ikke er lov.

– Vi har tatt til etterretning at skiltingen vår har vært i strid med retningslinjene. Det er selvsagt beklagelig at det har tatt tid å avklare dette. Vi vil nå samarbeide med politiet og andre aktører for å finne en god løsning for drosjeholdeplass i sentrum som ivaretar trafikksikkerhet og beboernes interesser, sier Ketil Andersen, konstituert etatssjef for bydrift i Fredrikstad kommune.

En løsning er allerede på på plass. Når kommunene mottar skiltene fra Statens Vegvesen, blir det taxiholdeplass i Underhaugsgata, som ligger mellom G-punkt og Fryd i Farmannsgate.

