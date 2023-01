Fersk måling: Høyre kan bli størst i nye Østfold

Målingen, utført av Respons Analyse for partiet Høyre, viser at Høyre ligger an til en oppslutning på 38,7 prosent i Akershus, 34,5 i Buskerud og 29,8 prosent i Østfold dersom det var valg i dag.

Velgerne ble spurt om hva de hadde stemt dersom det var fylkesvalg nå.

Tre partier med tre mandater hver

I Østfold ville oppslutningen gitt Høyre 14 av 43 mandater i fylkestinget. Ap har nest størst oppslutning med 23,1 prosent og dermed ti mandater. Bak der finner vi Frp med 13,5 prosents oppslutning og seks mandater i fylkestinget.

– Dette er selvfølgelig veldig gode nyheter og tall vi skal glede oss over, men vi tar ingenting for gitt og kommer til å arbeide beinhardt fram til valget, sier Høyres toppkandidat i Østfold, Thor Hals.

Resultatet av høstens kommende kommune- og fylkestingsvalg vil bli gjeldende når Viken fylkeskommune fra januar 2024 deles tilbake til de tre opprinnelige fylkene.

Rødt er ifølge målingen fjerde størst i Østfold, med 7,4 prosent, som ville gitt dem tre mandater, på lik linje med SV og Sp, som ligger an til henholdsvis 6,6 og 5,9 prosents oppslutning.

Øvrig mandatfordeling ville gitt to til KrF og ett hver til MDG og Venstre.

– Ikke nødvendigvis et blått fylke

«Resultatet betyr at Høyre, sammen med de andre partiene Høyre tradisjonelt samarbeider med, kan få flertall i alle de tre nye fylkene», uttaler partiet i en pressemelding.

Hals tolker meningsmålingen som at det kan være et ønsket skifte på gang og merker seg at det i så fall er en endring fra hvordan store deler av Østfold tradisjonelt har stemt.

– Østfold er ikke nødvendigvis et blått fylke, så det å se at Høyre gjør det såpass godt viser at innbyggerne ønsker nye og bedre løsninger for hele fylket, mener Hals.

Meningsmålingen er gjennomført i tre runder fra 6. til 19. januar, basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1.000 respondenter over 18 år i hvert av de tre fylkene, Akershus, Buskerud og Østfold. Resultatene tar høyde for en feilmargin på 2-3 prosentpoeng.

