Smuglet sigaretter i overkøya

Fredag 13. januar ble ikke akkurat noen lykkedag for de to litauiske mennene i 40- og 50-årene. De kom kjørende over svenskegrensa til tollstasjonen ved Svinesund i 19.30-tida, og ble stoppet da de hadde passert inn på området for transporter som ikke har noe å deklarere.

– Sjåføren ble spurt om hva de hadde med seg, og svarte da at hengeren var tom. De skulle hente noen varer her i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Sånn sett var det altså korrekt å kjøre inn på grønn sone, men tollerne på vakt ønsket likevel å gjøre en ordentlig undersøkelse av saken. Det ble derfor besluttet at traileren måtte bort til rød sone og gjennom skanneren.

– Operatøren kunne da se på bildene at det var noen skygger på overkøya i trekkvogna, forklarer Grandahl.

Derfor bar det videre til garasjen for en nærmere manuell kontroll, og der ble det funnet to søppelsekker fylt med sigarettkartonger i den nevnte overkøya.

En opptelling av varene viste at det dreide seg om totalt 10.400 sigaretter.

– Men det stemte for så vidt at de ikke hadde noe mer last, så det hadde vært lovlig å komme inn på grønt hvis det ikke hadde vært for sigarettene, utdyper Grandahl.

Sigarettene ble beslaglagt, og de to mennene ble anmeldt for smuglingen – som utgjør et forsøk på å unndra nesten 42.000 kroner i avgifter.

– De sa ikke noe mer om hva de hadde tenkt å gjøre med varene, men skulle vel trolig tjene noen ekstra penger på dette, avslutter Grandahl.

