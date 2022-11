Biblioteket skreddersyr gratis julekalender til barnefamilier

«Den aller fineste julekalenderen får du på biblioteket! Lån en sekk med 24 koselige bøker og les for barna hver dag i adventstiden», innleder biblioteket i et innlegg på sine Facebook-sider.

Årets adventskalender er en videreføring av det som etter hvert har blitt en fast tradisjon, forteller leder ved barne- og ungdomsavdelingen Ingvild Kjølstad.

– Det begynte med at vi alltid ønsker å tilby noe som er hyggelig og gratis. Først hadde vi noen år der vi bare la fram innpakningspapir og merkelapper, og tilbød folk å komme hit for å låne 24 bøker og pakke dem inn. Det ble veldig populært, utdyper hun.

Overraskelsesmoment

Senere har de altså utviklet konseptet til at folk kan sende inn bestillinger når det nærmer seg desember.

– Nå er det tredje året vi gjør det på denne måten. Vi kjøpte inn noen sekker, måtte fort kjøpe flere og har fylt på hvert år. I fjor tror jeg vi var oppe i 35 sekker, og det høres kanskje ikke så mye ut, men med 24 bøker i hver blir det en del utlån og administrering. Dette tar jo litt tid for oss, men vi har valgt å gi litt ekstra service, smiler Kjølstad.

– Onsøy bibliotek har satt i gang med det samme, så det går an å kontakte det lokale biblioteket sitt også, legger hun til.

En av de mange bokfylte sekkene som skal glede Fredrikstad-barn mens de teller ned til julaften. (Fredrikstad bibliotek)

Hovedmålgruppen for tilbudet er barn fra 2 til 10 år, og både bøkene og sekken lånes med en ekstra lang frist for tilbakelevering et stykke ut på nyåret.

– Vi har bedt folk sende oss en e-post med alder på barnet, kanskje noen setninger om interesser og ønsker, og så plukker vi bøker. Da prøver vi å ikke ta så veldig lange historier, for vi tenker at man skal rekke å lese en bok hver dag. For dem som er litt eldre tar vi også kanskje noen de kan lese selv. Vi fyller sekken med 24 bøker, og så knyter vi igjen sånn at det er en hemmelighet hva som er oppi, sier Kjølstad.

– Tanken er at man bare stikker hånda nedi og trekker opp én bok hver dag. Vi tar noen vanlige historier, og det er også en del julebøker i hver sekk. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at folk syns det er gøy at vi plukker, så får man møter med nye bøker og litt forskjellig, fortsetter hun.

---

Slik sikrer du deg julekalenderen

På Facebook-sidene til Fredrikstad bibliotek er det lagt ut følgende oppskrift:

Fortell litt om barna du skal lese for, så lager vi en perfekt kalender-sekk til dere. Passer fint for barn mellom 2 og 10 år

Bestill en sekk på e-post: ingkjo@fredrikstad.kommune.no

Husk å sende med lånekortnummer når du bestiller, så vi får lånt ut bøkene på ditt kort.

Vi pakker bestillinger fortløpende fra 14. – 27. november. Dere kan låne bøkene helt til 10. januar. Vi gir beskjed når sekken er klar!

---

– Personlige kalendere

De første bestillingene har begynt å renne inn, og flere sekker er allerede ferdigpakket og klare for henting.

– Her er det blant annet en som vil låne 24 adventsbøker til tantebarna sine på 2,5 og 5,5 år, skriver litt om at begge er glade i dyr og kjøretøy, musikk og sang, og elsker å bli lest for. Da prøver vi å finne litt som treffer på de ønskene, forteller Kjølstad.

– Vi får ofte veldig fine bestillinger, så det blir veldig personlige kalendere, supplerer kollega Elise van Nuys.

Og selv om de har et begrenset antall tøysekker, er det ikke sånn at de setter strek når alle disse er fylt.

– Det lønner seg å være litt tidlig ute, men vi ønsker at alle skal få, så da tar vi bruk papirsekker. I fjor gikk vi nesten tomme for bildebøker også, men vi strekker oss langt, fastslår bibliotekarene.

Førjulsfestival

De tror samtidig det er flere ting enn tykkelsen på lommeboka som gjør at tilbudet deres appellerer i konkurranse med mylderet av andre julekalendere som finnes på markedet.

– Økonomien er ett aspekt, men det er nok også mange som ikke ønsker å være så materialistiske, og setter pris på at man tar det litt ned igjen. At det ikke er store plastikk-julekalendere. For det er ikke bare det at den er gratis, men det skaper en veldig hyggelig stund også – for barn og foreldre sammen.

Nettopp gratisprinsippet er likevel en viktig motivasjon for både dette tilbudet, og de øvrige aktivitetene og arrangementene biblioteket står bak. Senere i desember inviterer de også til en egen fire dager lang festival som har fått navnet «Lys i mørket».

– Fra 12. til 15. desember, mandag til torsdag, blir det hyggelige og gratis førjulsaktiviteter hver dag – også for dem som ikke feirer jul. Det blir blant annet hobbyverksteder, vi serverer boller, saft og kakao, man kan komme og pynte pepperkaker, forteller Kjølstad og van Nuys.

– Det er inkludering alle veier, for vi ønsker hele bredden. De møtes på disse aktivitetene, blir kjent med hverandre og får nye venner. Det er ikke inkludering og integrering hvis man ikke tar med alle, så vi er til for absolutt hele befolkningen, men kanskje ekstra verdifulle for de som ikke har råd til å betale seg inn på ting, avslutter de.

