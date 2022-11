Håpets katedral på andreplass i Arkitekturopprørets kåring

«Grøss-medaljen skal tildeles det nybygget som er styggest og mest skjemmer sine omgivelser. Arkitekturopprørets Hederspris skal gis til et vakkert og veltilpasset nybygg som innbyggerne verdsetter», skriver bevegelsen Arkitekturopprøret om sine priser på deres nettside.

Det er altså heldigvis den sistnevnte kategorien som Håpets katedral avanserer i. I år ble Ramme Fjordhotell tildelt førsteplassen, mens Håpets Katedral kom på andreplass og kåres dermed til nest vakrest i landet.

Det er om lag 11.000 mennesker som har vært med å stemme katedralen nesten helt til topps. Om det flytende byggverket skriver bevegelsen følgende:

– Det er mye som kalles bærekraftig arkitektur, men dette prosjektet fortjener et slikt begrep. Det kombinerer høye sosiale og miljømessige ambisjoner med byggeteknikk fra stavkirker og trebåter. Den lille katedralen kan tjene som eksempel for kirker i større skala fremover.

2. pinsedag setter katedralen kursen mot Bygdøy, hvor den skal ligge hele juni. Her sitter kunstnerisk leder, Solveig Egeland. (Tomm Pentz Pedersen)

Betyr mye

I 2021 åpnet Håpets katedral, etter mange og lange dugnadstimer. Som Dagsavisen Demokraten har skrevet om tidligere, møtes opptil 20 frivillige hver uke for å jobbe for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

I sin takketale sier Håpets katedral at de takker for nominasjonen og den overveldende responsen.

– Det betyr mye for oss og for de frivillige som har bygget katedralen. Denne katedralen er nemlig bygd på dugnad av «folket»; til sammen 12.300 timer til nå lagt ned.

De forteller videre at de er pionerer innen diapraksis, altså at mennesker fra ulike religioner og kulturer går sammen om et felles arbeid.

– 2. pinsedag setter vi kursen mot Bygdøy, hvor katedralen skal ligge hele juni måned. Vi vil da tilby bryllup, dåp, konserter, yoga, samtaler, dialog og ikke minst stillhet. Gleder oss til å møte dere og vise fram vårt spektakulære lille byggverk!

Håpets katedral

Et livssynsåpent miljø- og kunstprosjekt med mål om å mobilisere mot ødeleggelse av havet

Åpnet i juni 2021 av katedralens høye beskytter, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Byggverket på 120 kvadratmeter ligger på en flåte ved Isegran i Fredrikstad

Reisverket er inspirert av stavkirker, mens taket er et plastmaleri, laget av avfallsplast plukket opp fra strender

Prosjektet eies av Norges Buddhistforbund, Dialogforum Østfold, Kirkens Bymisjon, Caritas Norge, Fredrikstad kirkelige fellesråd og Borg Bispedømme

Kilde: hapetskatedral.no

