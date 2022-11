Gerd Sandbu, Grete Grundt Ileby og Lisa Bjerke er tre i gjengen som møtes ukentlig. De er enige om at søkelyset på miljø har fått større og større plass i egen bevissthet.

– Vi må nok innrømme at vår generasjon tidligere ikke har vært veldig miljøbevisste. Nå har vi fått opp øynene. Miljøengasjementet har våknet, også hos oss.

– Her er vi alle like

– Vi omskriver gjerne det kjente utsagnet til vårt eget: «Look to Isegran, Fredrikstad». Ideen om å bygge og drifte Håpets katedral for å mobilisere mot ødeleggelse av havet er jo helt fantastisk, mener Gerd Sandbu og Grete Grundt Ileby.

Ingen av håpsbyggerne Sandbu, Grundt-Ileby eller Bjerke kjente hverandre før de ble frivillige på Isegran. Nå er de gode venner, som setter pris på sosial omgang og innsats sammen med frivillige fra ulik bakgrunn.

– Byggingen av Håpets katedral river også ned fordommer og forutinntatte holdninger. Her er vi alle like, uansett bakgrunn og etnisitet.

Dugnad og frivillighet er også sosialt fellesskap. Det setter Knut Jonassen og Paul Berthelsen pris på. (Tomm Pentz Pedersen)

Frivillighet inkluderer

Hver uke er det skoleklasser innom Håpets katedral på Isegran i Fredrikstad. Igjen roser trioen av frivillige ideen bak, og gjennomføringen av katedralbyggingen.

– Det er viktig at Norge viser vei i miljøkampen. Få elevene ut av klasserommet og hit til oss på Isegran, det er kjempeviktig.

Lisa Bjerke flyttet til Fredrikstad for tre år siden. Humor, latter og glede er smittende i gjengen.

– Kan jeg si høyt hvor jeg flyttet fra? ler hun. – Ok, jeg kommer fra Sarpsborg.

– Det å være frivillig i arbeidet med Håpets katedral gjorde at jeg raskt følte meg både nyttig og inkludert her i byen. Prosjektets målsetting med klima, miljø og våre utfordringer her på kloden fascinerte meg. Vi er alle avhengige av å ta vare på havet. Jeg håper og tror at det nytter å endre oss, vi er jo håpsbyggere.

Prammen katedralen er reist på har et dekk på imponerende 120 kvadratmeter. Med 5.000 klinker i tre er den bygd som de tradisjonelle møleprammene. Gjengen med frivillige har fått mye kunnskap og innføring i tradisjonshåndverk.

Lisa Bjerke er stolt:

– Jeg visste ikke hvordan gamle båtbyggerverktøy skulle brukes, eller hva arbeidet het. Nå ser jeg på TV-programmet «Det gode bondeliv» og tenker; Dette kan jeg!

Paul Berthelsen og Knut Jonassen, er to av mange frivillige på Isegran. (Tomm Pentz Pedersen)

Sosial møteplass

Paul Berthelsen og Knut Jonassen er også to frivillige som har utviklet et vennskap gjennom prosjektet på Isegran i Fredrikstad.

Hver eneste onsdag siden 2018 har Paul Berthelsen møtt opp til felles innsats i Håpets katedral.

– Det er mye symbolikk i arbeidet som gjøres. Vi må alle være miljøbevisste, jeg tror vi kommer til å løse problemene, mener han.

Knut Jonassen forteller at det har utviklet seg nye fascinasjoner i arbeidet med katedralen.

– Sosialt er onsdagsdugnadene viktige for meg, men det flerreligiøse i prosjektet har blitt viktigere og viktigere, sier han.

Paul er rask med å skyte inn:

– Enig med deg, Knut. Vi har jo til og med hatt hedninger her, ler han.

– Og værgudene har vært med oss, smiler Knut. – Det har stort sett vært pent vær på onsdager.

Det gjenstår ikke mye arbeid på Håpets katedral i Fredrikstad.

– Vi gruer oss til dagen hvor katedralen står helt ferdig, og det ikke er mer frivillig arbeid igjen, funderer Paul Berthelsen og Knut Jonassen.

Solveig Egeland er kunstnerisk og visjonær leder i prosjektet. Hun hiver seg raskt inn i samtalen gutta har med Dagsavisen Demokratens journalist.

– Ingen grunn til bekymring, det gjenstår mye arbeid. Vi skal blant annet bygge en egen brygge til vår flytende katedral, slik at vi har en god og fast hjemhavn på plass når startskuddet går for The Tall Ships’ Races Fredrikstad 2023.

Håpets katedral nærmer seg ferdigstillelse. Som kunstnerisk og visjonær leder kan Solveig Egeland legge planer for fremtidshåpet på Isegran. (Tomm Pentz Pedersen)

Slepes til Bygdøy

Det høvles og barkes fortsatt på materialer som skal brukes i Håpets katedral. Men snart er byggverket på møleprammen ferdig. Solveig Egeland håper på et godt slep til hovedstaden neste år.

– Katedralen er nesten ferdig, nå kan den brukes. Vi har blitt invitert til Oslo neste år, og skal nå i møte med aktuelle samarbeidspartnere. Oslo-museene ser også at vi har flere ting som linker oss sammen – som Kon-Tiki museet og stavkirkene på Norsk Folkemuseum – derfor blir det gøy å slepe katedralen til Bygdøy, forklarer kunstnerisk og visjonær leder Solveig Egeland, og legger til:

– I tillegg er Håpets katedral et stille rom. Jeg leste nylig at «Stillhet er den nye rocken», dette er noe jeg har tenkt på i ti år. Nå skjer det. Vi trenger å gå inn i stillheten for å roe oss ned, samle oss og hente inspirasjon.

Planen er å slepe katedralen til Oslo 2. pinsedag neste år, sammen med seilbåtene som har vært med på 20 års-jubileumsseilaset til Sail Isegran.

Feirer frivilligheten

Tirsdag 8. november samles alle frivillige med familie og venner på Litteraturhuset i Fredrikstad. Fire år med bygging og frivillighet skal feires.

– Vi skal hylle de frivillige med en festkveld. Det blir bildevisninger, musikk og servering. Vi har 300 plasser til rådighet og alle som har lyst kan delta. Ta kontakt med oss, avslutter Solveig Egeland.

Håpets katedral på Isegran i Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

