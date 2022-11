Holder støttekonsert for Palestina: – En opptrapping i situasjonen

– Situasjonen i Palestina er opptrappa, på den måten at det aldri har vært så mye vold fra den israelske stat som nå.

Det sier Knut Jarl Rødje, leder i Palestinakomiteen Østfold.

Derfor mener han at det er ekstra viktig å ha en tydelig markering på den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folk, 29. november.

Artister stiller gratis

Kvelden starter med en markering på Stortorget klokken 17.00, der det holdes appeller fra Pål Christiansen fra Fagforbundet, Camilla Eidsvold fra Sv Fredrikstad, og Hanna Berg fra Rødt Fredrikstad. Hovedtalerne er Liv Tørres fra LO’s internasjonale avdeling, og biskop Kari Mangrud Alvsvåg.

Deretter åpnes dørene på Litteraturhuset klokken 19.00, hvor musikere med og uten palestinsk bakgrunn skal opptre.

– Det er en slags trøtthet hos mennesker nå, som vi må bort fra for å kunne tro på at vi faktisk kan gjøre en forskjell. Denne konflikten er noe man skal belyse hvert år frem til noe begynner å flytte på seg. Nå har det kommen en ny regjering nede i Israel som er enda strengere og mer segregerende, og det går mot hardere tider, sier Eva-Lotta Sandberg, som leder Norsk Folkehjelp i Fredrikstad.

Derfor synes hun det er godt å kunne gjøre noe lystbetont som en konsert, som samtidig trekker frem de vanskelige utfordringene. Hun håper kvelden kan inspirere.

– Alle artistene stiller gratis, folk har ikke vært vonde å be for å si det sånn. De som har et hjerte for Palestina stiller gjerne opp. Det er helt utrolig, sier hun, og understreker samtidig at hun er glad for det gode samarbeidet med Palestinakomiteen.

– Når vi sloss for de samme tinga, må vi holde hverandre i henda.

Ønsker synliggjøring

Pengene som samles inn denne kvelden, går til Norsk Folkehjelps prosjekter i Palestina. Der støtter de organisasjoner som hjelper bønder med å få en bedre lokalbasert matvareproduksjon i de okkuperte områdene.

– FN kaller området som Israel tok etter 1967 for okkuperte områder. Det har vært en over femti år lang okkupasjon der, sier Knut Jarl Rødje.

Han er bekymret for at verdens fokus på det palestinske folk glipper.

– Det er viktig i disse tider at vi ikke glemmer situasjonen i Palestina.

---

Disse opptrer på konserten

Linar Yacoub

Ahmad Nemer

Reanad Yacoub

Rune Boutroue Bekkhus

Kanada

Miss Blue

Kjetil Ingebrigtsen “DreamerProsjekt”

Årolilja

Marianne Rødje & Geko Fattal

Eline Marie Sundt & Håvard Beyer Sundnæs

---

