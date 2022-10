Nye overgrepstall bekymrer: – Det har eksplodert

– Nå har vi hatt veldig stor pågang av pasienter over tid, sier en bekymret Ann Helen Lomsdalen, som er leder for overgrepsmottaket i Østfold.

Etter snart et år fritt for restriksjoner knyttet til koronaviruset, sitter hun på urovekkende nye tall. Bak tallene skjuler det seg mange unge jenter og gutter, ofte i festsammenheng, som er blitt ofre eller overgripere i løpet av kvelden eller natten.

De fleste som kommer til overgrepsmottaket ved Helsehuset i Fredrikstad som pasienter, og forteller at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep eller ikke husker hva som har skjedd, er jenter og kvinner mellom 14 og 25 år.

– Stort sett er det jo alkohol- og festrelaterte hendelser, som vi kaller sovevoldtekter eller nachspielvoldtekter. Pasientene har vært så beruset at de er blitt utnyttet seksuelt uten å ha vært i stand til å samtykke, forklarer Lomsdalen til Dagsavisen Demokraten.

Det holder ikke med et stønn eller et ynk. Du må ha et tydelig samtykke. — Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket i Østfold

Stor økning

Hun er opptatt av at enkeltmenneskene skal ta bedre valg, både potensielle ofre og potensielle overgripere, noe vi kommer tilbake til lenger ned i denne saken.

Økningen som tallene vitner om gir ikke grunn til optimisme i så måte.

Hittil i år har overgrepsmottaket hatt 110 pasienter, mot 83 i hele 2021.

– Det har eksplodert, slår Lomsdalen fast.

Gi deg selv egne retningslinjer i forbindelse med fest, alkohol og sex, anbefaler Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket i Østfold, som holder til i Helsehuset i Fredrikstad. (KENNETH STENSRUD)

I sommermånedene har mottaket pleid å hjelpe åtte-ni personer per måned. Denne sommeren har vært annerledes: 14 pasienter i juni, 16 i juli og like mange i august. I september ble overgrepsmottaket oppsøkt av 19 personer.

Så langt i år ser Lomsdalen også en økning i antall gutter og unge menn blant ofrene.

– Overgrep skjer også i de homofile miljøene. Der er det ofte, akkurat som med unge jenter i sterk alkoholrus, unge gutter som er blitt utnyttet av eldre og mer erfarne homofile mens de er så fulle at de ikke er i stand til å samtykke eller stå imot, forteller Lomsdalen.

Derfor bør du anmelde

Rundt halvparten av dem som kommer til overgrepsmottaket som pasienter velger å anmelde saken sin til politiet. Blant dem som ikke gjør det, er årsakene mange.

– Det kan handle om følelsen av skyld og skam, at de har vært veldig fulle og er usikre på hva som skjedde. Da er vi veldig tydelige på at det uansett er uakseptabelt at det er blitt utført seksuelle handlinger på dem hvis de har vært så beruset. Vegring mot å anmelde kan da også bunne i følelsen av å miste kontroll, og at traumet man står i vil gjøre en politianmeldelse til en ekstra belastning. Noen er redde for ikke å bli trodd, en del kjenner overgriperen og er redde for at andre skal få vite. Årsakene til et mange ikke anmelder kan være enda flere og ofte en kombinasjon av flere faktorer, forteller Lomsdalen.

Det ligger mye omsorg i å skaffe sin overstadig berusede venn en seng, men det er ofte der overgrep skjer. — Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket i Østfold

Ved overgrepsmottaket ønsker de at pasientene skal politianmelde, selv om de vet at en del av sakene aldri havner i retten.

– En anmeldelse, og den anmeldte, havner likevel i registeret hos politiet. Dersom det samme navnet blir anmeldt ved en senere anledning, vil det styrke saken. Dessuten vil den anklagede personen få vite at man er anmeldt for voldtekt, og det kan virke preventivt med tanke på eventuell gjentakelse senere, understreker Lomsdalen.

Reglene alle bør gi seg selv

Normalt ser hun ikke med ekstra bekymring på julebordsesongen, men innrømmer at den generelle økningen i år som helhet gjør at de er mer «på vakt».

Lomsdalen har også gode råd til unge som skal på fest eller drikke, og understreker at rådene ikke er ment å gi ofre følelse av skyld.

– Jeg har vært ung selv og vet hvor «usårbar» man kan føle seg. Likevel kan det være lurt å ha noen backup-planer med venner, regler for å ta vare på hverandre og regler for hvor mye man drikker. Det gjelder alle, sier Lomsdalen, og kommer med én svært tydelig formaning etter et møte med venninna til et overgrepsoffer ved mottaket.

– Venninna gråt mer enn hun som var utsatt for sovevoldtekten, husker jeg, for det var hun som hadde fulgt offeret til et soverom, der overgrepet skjedde. Hun hadde låst døra for å sikre venninna si, men overgriperen hadde klatret inn gjennom vinduet ved hjelp av en gardintrapp. Overgrepet var selvsagt bare overgriperens ansvar, men likevel, sier Lomsdalen før formaningen kommer:

– Ikke legg venninna di alene inne på et soverom fordi hun er sørpe full og trenger å sove. Det må man ikke gjøre. Personen kan bli kvalt av eget oppkast, det er én ting, og vedkommende blir også lettere et bytte for overgripere, poengterer Lomsdalen, og understreker:

– Tanken var god og det ligger mye omsorg i å skaffe sin overstadig berusede venn en seng, men det er ofte der overgrep skjer. Vær sammen med vennen din, ring en voksen, ring til oss om du ikke har noen andre. Bare ikke forlat.

Ved festrelaterte overgrep er det mest vanlig at overgriperen også har drukket alkohol og har nedsatt evne til å ta gode valg, ifølge Lomsdalen. Derfor ber hun alle om å gi seg selv klare retningslinjer:

– Forsikre deg om at den andre vil, og da holder det ikke med et stønn eller et ynk. Du må ha et tydelig samtykke. Og utfør ikke seksuelle handlinger dersom én eller begge har drukket for mye, slutter Lomsdalen.

