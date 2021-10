Bekymret for ungdom som har stadig grovere sex: – Jeg vet ikke om de lenger klarer å skille mellom hva som er overgrep og ikke

I løpet av sommeren slo overgrepsmottaket i Agder og lokalt politi alarm, etter en urovekkende økning i antall tenåringer som hadde blitt utsatt for grove seksuelle handlinger av jevnaldrende ungdom. Saken ble omtalt av en rekke medier, deriblant Fædrelandsvennen.

Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket i Østfold, forteller at også de har lagt merke til en lignende trend.

– Vi har ikke noen tall på dette, men vi vet at det skjer. Vi har fått inn personer som har vært utsatt for overgrep av gutter under 18 år, sier hun.

Lederen for overgrepsmottaket ser at strikken tøyes stadig lenger blant ungdom når det kommer til samtykke og grovhet under sex.

– Jeg vet ikke om de lenger klarer å skille mellom hva som er overgrep og ikke, forteller hun.

Vi har blant annet fått høre at de har vennesex for at de skal bli gode sexpartnere. — Ann Helen Lomsdalen, leder av overgrepsmottaket i Østfold

Urovekkende trend

Mossebosatte Jeanette Kalmar Frøvik har nylig gitt ut en bok kalt «Pornoprat», sammen med Ragnhild Lindahl Torstensen. Hun er bekymret for hvordan porno påvirker de unge i negativ retning, blant annet ved at det kan føre til flere overgrep. Det er en bekymring Lomsdalen deler.

– Vi ser at unge kan veldig mye om sex i dag, som jeg ikke hadde peiling på da jeg var i den alderen. De snakker om oralsex og analsex, som om det er helt normalt i unge miljøer. Vi tror de skaffer seg dette inntrykket gjennom porno, sier lederen for overgrepsmottaket.

Hun kan fortelle om flere sterke inntrykk etter å ha pratet med ungdom fra Østfold.

– Vi har blant annet fått høre at de har vennesex for at de skal bli gode sexpartnere. De kaller det «fuck friends». Det er mulig jeg har blitt gammeldags, men jeg er bekymret for at om ti år, når de er voksne, så vil de tenke tilbake på dette som de har vært med på – eller blitt utsatt for – og ikke synes det er greit, sier hun.

Legger skylden på alkohol

17 år gamle Elisa Schneeberger fra Moss er en av ungdommene som har bidratt til boka «Pornoprat». Hun forteller at porno ikke blir sett på som noe negativt blant de unge i dag. Det er langt mindre tabubelagt enn før. Samtidig tror hun tilgangen til grov porno kan bidra til å øke faren for at de unges syn på seksualitet blir feil.

Hun mener Lomsdalen har grunn til å være bekymret for at ungdom i dag ikke klarer å skille mellom hva som er overgrep og ikke.

– Ja. Spesielt når det er fester med mye alkohol inne i bildet. Det er lettere å gjøre noe overfor andre når du kan legge skylden på alkohol. Jeg tror ikke alle tar dette alvorlig, sier hun.

