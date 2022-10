Fredrikstad-mann pantet flasker verdt 10 kroner – ble millionær

Det skriver Pantelotteriet i en pressemelding.

Tirsdag i forrige uke varslet Pantelotteriet at tre milliongevinster hadde hopet seg opp, samtidig som lotteriomgangen nærmet seg slutten. Dermed ble tre personer pantemillionærer på to dager.

En mann i 40-årene fra Fredrikstad, som ønsker å være anonym, ble den første til å få dagen snudd på hodet. Han skulle kjøpe rundstykker, og pantet i forkant et par flasker verdt ti kroner. Til Pantelotteriet sier han at han pleier å trykke på Røde Kors-knappen, og denne torsdagen var intet unntak.

Kjøper ny bobil

Men det som stod på pantelappen var alt annet enn dagligdags.

– Jeg måtte lese beløpet mange ganger helt til jeg skjønte hva som faktisk sto der. Da ble jeg helt skjelven, sier mannen.

Han leste imidlertid rett, og vipps var han millionær. Og hva pengene skal brukes til, har han allerede tanker om.

– Jeg har bobil som hobby, så det kan godt tenkes at vi kjøper en større bobil, sier han.

Nestkommanderende på Rema 1000 Stadion, Jorunn Rønning, forteller at det ble god stemning i butikken.

– Dette var jo veldig moro. Jeg leste akkurat i avisen at det skulle komme tre milliongevinster ganske raskt, men jeg trodde jo aldri at det skulle skje her i butikken vår, sier hun.

[ Rekordhøye pantemidler til Røde Kors-lagene i Østfold ]

Snakk om flaks

Morgenen etter skulle en mann i 50-årene på Meny i Sandefjord for å kjøpe brød og ost og pante et par poser med tomflasker.

Som Fredrikstad-mannen pleier også han å trykke på Røde Kors-knappen, men forteller til Pantelotteriet at han denne gangen hadde valgt å beholde pantepengene selv. En av flaskene ble ikke godkjent, og kom i retur.

– Jeg tok tilbake den ene flasken og puttet den i panteautomaten som sto ved siden av. Da tenkte jeg at jeg like så godt kunne prøve lykken i Pantelotteriet, forteller han, og fortsetter:

– Så vant jeg, og så at det sto veldig mange nuller. Jeg telte dem et par ganger og ble helt satt ut.

Senere samme dag vant også en mann i Ålesund toppgevinsten. Butikksjef i Eurospar, Kenneth Anders Mack, er glad på kundens vegne.

– Vinnerne kom inn til meg, og sa at de hadde vunnet og lurte på hva de skulle gjøre. Da måtte jeg svare at vi nok ikke kunne utbetale én million i kassa, sier han spøkefullt.

[ Nesten 7000 nordmenn har blitt lottomillionærer – Fredrikstad har flest i både Østfold og Viken ]