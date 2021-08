Nesten 7.000 nordmenn har blitt Lotto-millionærer – Fredrikstad har flest i både Østfold og Viken

I forbindelse med at det lørdag 20. august er gode muligheter for at vi bikker 7.000 Lotto-millionærer i Norge (6.997 totalt før denne trekningen), har Norsk Tipping sendt ut en pressemelding med statistikk over hvordan premiene for sju rette har blitt fordelt siden lanseringen 19. april 1986.

Den viser at i løpet av de første drøyt 35 leveårene til Lotto-spillet her til lands, har 137 av dem som har stukket av med millionpremier vært bosatt i Fredrikstad. Det plasserer kommunen soleklart på topp i antall vinnere fra Østfold, men også om man sammenligner med de andre kommunene i det nye storfylket Viken.

Skiptvet- og Hvaler-hell

Drammen og Bærum kommer nærmest, med henholdsvis 129 og 122 Lotto-millionærer, mens Sarpsborg (90) og Indre Østfold (71) innehar 2. og 3.-plassen blant Østfold-kommunene til nå. Flesberg i Buskerud er eneste kommune i Viken som enda ikke har brutt barrieren.

Fredrikstad må likevel se seg slått med drøyt ti millioner kroner av Drammen når det gjelder summen av alle milliongevinstene i hver enkelt kommune, 389,3 millioner mot 400,5.

Ser man på antall vinnere av toppremien per 1.000 innbyggere, er det imidlertid folk bosatt i de mindre kommunene Skiptvet (2,11) og Hvaler (1,96) som statistisk oftest har Lotto-hellet med seg i Østfold. Men det er et godt stykke opp til Viken-vinnerne i Frogn, som har hele 2,41 millionærer for hver tusende innbygger.

Den største enkeltpremien som er vunnet i Østfold, stammer fra mai 2006, da en mann fra Indre Østfold vant hele 16,6 millioner kroner. Skiptvet har den høyeste snittgevinsten, med totalt 48 millioner kroner fordelt på åtte vinnere, altså gjennomsnittlig seks millioner kroner til hver vinner.

«Dyrets tall»

På landsbasis har Viken klart flest vinnere av sjusifrede Lotto-premier (1.580), med Vestland (854) og Trøndelag (687) som nærmeste konkurrenter.

Oslo – som både er fylke og kommune – kommer ikke overraskende ut på toppen av den sistnevnte statistikken, med det noe kuriøse antallet 666 millionvinnere til nå.

I pressemeldingen kommer det imidlertid også fram at Innlandet er fylket med flest vinnere per 1.000 innbyggere (1,66 millionærer), etterfulgt av Troms og Finnmark (1,58) og Nordland (1,57).

Månetomt

Norsk Tipping gjennomførte i 2017 en undersøkelse blant folk som har vunnet milliongevinster i deres spill. Der svarte 73 prosent at de har fått oppfylt en eller flere drømmer som følge av premien.

– Deling med venner og familie, sparing og fine ferier ligger i toppsjiktet, sier lotteri- og trekningsansvarlig Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping i pressemeldingen.

Noen av millionærene som svarte på undersøkelsen lettet også på sløret når det kommer til det artigste eller fineste de har gjort for pengene.

«Tok med meg venninnen min til New York og så Zuccarello spille i Madison Square Garden. Det har vært en drøm, men jeg har ikke hatt mulighet før nå.»

«Kjøpte meg et skjøte på et par mål på månen.»

«Delte med andre og hadde selv igjen 200.000 kroner.»

«Sponset sykehusklovnene med noen hundre tusener.»

«Kjøpte meg Rolex, ble gjeldfri og delte en del med familien.»

3 prosent av respondentene sier også at de har sluttet i jobben etter at de vant.

PS! Det kan også være verdt å nevne at «Lotto-bygda» Verdal – som den ble kjent som på starten av 2000-tallet som følge av en opphoping av vinnere med adresse i kommunen, og en påfølgende udødelig reklamekampanje fra Norsk Tipping – faktisk «bare» kan skilte med 19 millionvinnere i spillet (1,27 per 1.000 innbyggere) siden 1986. Det holder kun til en 8. plass i Trøndelag hva gjelder antall, og nummer 25 av 38 kommuner i fylket om man ser på millionærer per 1.000 innbyggere.

Lotto-millionærer i Østfold

Antall vinnere av sjusifret beløp fra starten i 1986 til august 2021 (antall per 1.000 innbyggere, total premiesum)

Fredrikstad 137 (1,68, 389,3 millioner kroner)

Sarpsborg 90 (1,61, 238 millioner kroner)

Indre Østfold 71 (1,6, 236,6 millioner kroner)

Moss 59 (1,21, 153,7 millioner kroner)

Halden 42 (1,35, 152,7 millioner kroner)

Råde 12 (1,59, 26,1 millioner kroner)

Rakkestad 11 (1,34, 22 millioner kroner)

Hvaler 9 (1.96, 21,6 millioner kroner)

Skiptvet 8 (2,11, 48 millioner kroner)

Våler 4 (0,72, 4,8 millioner kroner)

Marker 3 (0,84, 9,9 millioner kroner)

Aremark 2 (1,47, 8,3 millioner kroner)

