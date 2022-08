Båtbrann i Fredrikstad – redningsaksjon i gang

Ved 18.15-tiden melder politiet at de er framme på stedet, og konstaterer at båten står i full brann.

– Redningsressurser framme på stedet. Ukjent om det er noen personer som er skadd, tvitrer politiet i Øst.

Oppdragsleder Edvard Middleton hos HRS Sør-Norge sier til VG at det er snakk om en fritidsbåt. Det er ikke kjent om det er folk om bord eller i nærheten av båten.

– De som har vært i området den siste halvtimen bes om å kontakte politiet, sier han til avisen.

Han sier det er to redningsskøyter i området, og at et helikopter er på vei.

