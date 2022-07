Ekspertens råd: Slik sørger du for en stressfri elbil-ferie

Godt over halvparten av 30 000 elbileiere i Østfold skal på elbilferie i sommer, viser en fersk undersøkelse blant norske elbilister gjennomført av Norsk elbilforening. 64 prosent av Østfolds elbilister har svart i undersøkelsen at de skal på elbilferie, skriver foreningen i en pressemelding.

– Det er ikke mange som tviler på om de skal bruke elbilen på ferietur, forteller Mats-André Buraas til Dagsavisen Demokraten, og legger til et godt råd:

– Lad når du kan, ikke når du må.

Campingplasser må få elbilladere

Buraas nevner lademulighetene ved festningen i Halden, Inspiria/Badeland i Sarpsborg og Østfoldbadet i Askim, som typiske feriedestinasjoner i Østfold.

– Alle disse stedene har det vi kaller normalladere. Der kan man lade over flere timer når man likevel koser seg, sier han.

[ Solgte elbilen og kjøpte dieseldrevet – Gamlebyen-beboer ga opp ladekampen (+) ]

Leder i Østfold elbilforening mener likevel det er en vei å gå i forhold til lademuligheter for ferierende elbilister.

– De aller fleste campingplasser har god tilgang på strøm, og ved hjelp av et dataprogram kan de enkelt styre forbruket på plassen. Men behovet for flere elbilladere på campingplasser er stort. Vi jobber aktivt med plasseierne slik at de også blir med på utviklingen. Det være seg antallet ladere, eller prisen de tar for lading.

---

Elbilforenings beste tips til en stressfri elbil-ferie

1. Lad når du kan, ikke når du må.

2. Benytt deg av destinasjonslading.

3. Gjør ladestoppet til et hyggelig stopp.

4. Planlegg turen.

5. Bruk en ladebrikke.

6. Vær en tålmodig elbilist.

7. Sjekk hvor mye strøm bilen din kan ta imot.

8. Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent.

---

Teslaladere i Sverige og Danmark

– Enkelte elbileiere som har kjørt i Sverige og Danmark er ikke like fornøyd med lademulighetene?

– Det er selvfølgelig helt avhengig av rekkevidde på bilen din og hvor mange ganger du må lade før du når målet. Men det har blitt bedre også hos «søta bror». Det vi må huske på er at Norge ligger fem år foran mange andre europeiske land når det gjelder andelen elbiler. Det gledelige nå er at Tesla har åpnet en god del av sine ladere for alle elbilister. Nylig snakket jeg med en elbileier som hadde benyttet seg av dette tilbudet både i Sverige og Danmark, svarer Mats-André Buraas, som også registrerer at flere henger på campingvogna bak elbilen.

– I utgangspunktet er det ikke noe problem å trekke vogn med en elbil som har godkjent tilhengervekt. Som en tommelfingerregel kan du beregne omtrent halvert rekkevidde med campingvogn bak bilen. I tillegg må du på de fleste ladestasjonene akseptere å huke av slepet. Samtidig skjer det mye spennende rundt ekvipasjen elbil og campingvogn. Det jobbes nå med å utvikle en liten elektrisk hjelpemotor som skal monteres i campingvogna, forklarer Buraas. Som med et smil legger til:

– Kjører du elbil med campingvogn på slep, husk å bruke speilene. Med momentan reaksjon på elbilen er det for gjort «å glemme» at feriehuset henger bak.

En elbil er egentlig veldig lik en annen type bil. Det er mange av de samme problemene som går igjen hos elbiler som vi også ser hos bensin- og dieselbiler. — Petter Schøyen, driftsleder i NAF Veihjelp

Startproblemer og flatt batteri er den vanligste årsaken til at NAF Veihjelp rykker ut for å hjelpe elbilister i sommermånedene. Dette er også den mest vanlige årsaken for andre bilister. (Daniel@)

Samme problemer for elbil, bensin og diesel

Hvert år rykker NAF Veihjelp ut for å hjelpe en rekke uheldige bilister. Samtidig som stadig flere bytter ut bensin- eller dieselbilen med elbil, stiger naturligvis antallet elbil-oppdrag for bilbergerne. Noen tenker kanskje at elbiler er veldig annerledes enn andre biler, og derfor trenger hjelp til helt andre ting – men det stemmer faktisk ikke, skriver NAF på sine nettsider.

– En elbil er egentlig veldig lik en annen type bil. Det er mange av de samme problemene som går igjen hos elbiler som vi også ser hos bensin- og dieselbiler, sier Petter Schøyen, driftsleder i NAF Veihjelp.

[ Stadig flere velger elektrisk leiebil: Dette har du krav på om du ikke får ]

Oversikten viser at startproblemer og flatt batteri er den vanligste årsaken til at NAF Veihjelp rykker ut for å hjelpe elbilister i sommermånedene. Dette er også den mest vanlige årsaken for andre bilister.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen