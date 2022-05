Tollerne satte midlertidig stopper for danskens hyttedrøm

På kveldstid søndag 8. mai kom en dansk mann i 40-årene og sønnen hans kjørende over Svinesundsbrua i en pickup med tilhenger. Mannen svingte inn på grønn sone ved tollstasjonen, men ble vinket til side for en nærmere sjekk.

– Våre folk så fort at de hadde med seg en del byggematerialer på både henger og lasteplan, innleder seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted overfor Dagsavisen Demokraten.

Mannen ble spurt hva han hadde med seg og hva dette skulle brukes til, og skal da ha fortalt at han drev og bygget seg hytte i Norge.

– Han fikk også spørsmål om han visste verdien på disse byggevarene, og svarte da at den var omtrent 5.000 danske kroner, utdyper Grandahl.

Bilen og tilhengeren ble tatt inn i garasjen og losset for last. Tollerne kunne da se at mannen hadde med seg blant annet større mengder fliser og parkett, samt diverse deler til bygging av pipe.

– De fant etter hvert også en faktura som viste at varene hadde kostet 51.500 danske kroner, som etter dagens kurs tilsvarer 69.123 norske. Så dette var ganske mye mer verdifullt enn han først anslo, forteller Grandahl.

[ Det tjenestehunden Pip snuste seg fram til, var ikke vanlig lørdagsgodt... ]

Verdigrensa for tollfri innføring av varer til Norge er på 6.000 norske kroner dersom man har vært ute av landet i mer enn 24 timer. Varene ble derfor beslaglagt, mannen ble politianmeldt og vil trolig få en bot for smuglingsforsøket.

– Det ble dårlig med hyttebygging foreløpig i alle fall, fastslår Grandahl avslutningsvis.

[ Ble hentet inn av tollerne etter karuselltur i rundkjøring ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen