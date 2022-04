Stoppet på grensa med brukte gassmasker og diverse bildeler

Midt på dagen lørdag 2. april kom en polsk mann i 30-årene trillende gjennom rød sone ved Svinesund tollsted i en norskregistrert varebil, men ble vinket inn til en nærmere kontroll før han kom seg ut på E6 igjen.

– Han ble spurt om hva han fraktet, og mente han ikke hadde med seg annet enn noe personlig gods. Men da lasterommet ble åpnet, kunne våre mannskaper se mye esker med varer som skulle til personer rundt om i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten.

Kjøtt, røyk og utemøbler

Varebilen ble derfor losset, og det ble funnet en god blanding av bildeler, møbler og andre varer som skulle vært deklarert ved grensepassering.

– Det var blant annet noen dekk og felger, samt en støtfanger til bil. Etter hvert dukket det også opp ni gassmasker, som attpåtil var brukt. I tillegg var det en sofa, noen utemøbler og diverse hårpleieprodukter, opplyser Grandahl.

Verdien på disse varene ble anslått til 36.450 kroner, altså godt over de 6.000 kronene som er grensa for hva man kan ha med seg tollfritt inn i landet om man har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer. De ble derfor beslaglagt på stedet.

I tillegg måtte mannen gi fra seg de 180 kiloene kjøtt, 480 sigarettene, to literne med sprit og seks literne med øl han hadde i bilen. Det samme gjaldt 40 tabletter som står på den norske narkotikalista, og 240 stykk medisinske preparater.

Merket med navn

På bakgrunn av det varierte innholdet i lasterommet, mistenker Tolletaten at dette dreier seg om en såkalt varetaxi, et fenomen Dagsavisen Demokraten har omtalt en rekke ganger tidligere.

Kort fortalt er dette ulovlig privat transport av tollpliktige varer, som skal leveres til flere ulike mottakere her i Norge.

– Sjåføren sa jo at alt dette var til seg selv, men noe av det var merket med forskjellige navn, utdyper Grandahl.

Uansett hvem som til sjuende og sist skulle ha disse varene, ble mannen anmeldt for smuglingsforsøket, og fikk med seg en bot fra politiet før han fikk kjøre videre med tom bil.

Klare for påsketrafikken

Seksjonssjefen sier videre at de nå har begynt å forberede seg på den økte mengden kjøretøy som er ventet å passere grenseovergangene inn mot påsken.

– Vi kommer til å opprettholde vanlig trykk på kontrollvirksomheten. Før høytidene er det alltid en god del ekstra trafikk, men vi skal ha god nok grunnbemanning til å håndtere dette, kommenterer Grandahl.

Heller ikke på skjærtorsdag, som tradisjonelt er en av årets største utfartsdager med tanke på grensepasseringer mellom Norge og Sverige, ligger det an til forsterket tollberedskap ved Svinesund.

– Nå regner vi med en del mer bevegelse på skjærtorsdag igjen også, i og med at det har vært to år med koronarestriksjoner, men ikke så mye som nødvendigvis er interessant for oss.

– Systembolaget i Strömstad holder jo stengt den dagen, men når trafikken er større kan det alltids være noen som lurer seg innimellom, så vi følger selvsagt nøye med, avslutter Grandahl.

