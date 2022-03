Duket for Garasjesalgdagen 2022

Etter to års pandemi-pause er Garasjesalgdagen tilbake i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommuner. I år er dagen lagt til søndag 24. april.

Dagen er et ledd i Østfold-kommunenes klimasatsing, og organiseres elektronisk via nettsiden Garasjesalg.

Trendy om gjenbruk

Arrangementet har vært avholdt siden 2012. Mange husstander har kjellere og loft fulle av ting vi ikke lenger trenger – men som vi heller ikke vil kaste.

«Gjennom en Garasjesalgdag tilrettelegger vi i kommunen for at disse tingene får et lengre liv hos andre. Det er slik at gjenbruk forlenger gjenstanders levealder, reduserer forbruksveksten og dermed klimagassutslippene», skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

– De årene vi har holdt på med dette, har holdningene endret seg. Det er ikke lenger flaut med garasjesalg, og det er ikke lenger noe man går på fordi man ikke har råd til annet. Det er blitt kult og trendy, sa Tora Klevås i Fredrikstad kommune da vi snakket med henne om prosjektet for noen år siden.

Du kan bli med på Garasjesalgdagen ved å registrere ditt garasjesalg i kommunens nettløsning.

I portalen kan du også søke opp andres garasjesalg, se hvor det finnes salg i Sarpsborg og Hvaler kommune, som samarbeider om dette miljøvennlige prosjektet.

– Hver vår inviteres du til å delta på Garasjesalgdagen. Du kan delta med eget garasjesalg, eller du kan besøke noen av de mange utsalgsstedene som er registrert i kartet. Dette er en fin anledning til å rydde både loft og kjeller for ting du ikke trenger lenger. Gå gjerne sammen med naboen eller venner for å arrangere garasjesalg, oppfordrer kommunen.

Du trenger ikke egen garasje for å være med. Du kan også bruke et skjul, en kjeller, trappen din eller gårdsplassen. Du bestemmer selv åpningstiden på garasjesalget ditt.

Videoen under viser hvordan du registrerer og finner et garasjesalg.





