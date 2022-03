Ukrainere får reise gratis kollektivt i Østfold

De to andre kollektivselselskapene i Viken, Brakar og Østfold kollektivtrafikk, stiller seg også bak tiltaket, skriver Ruter.

– Dette er vi glade for at våre kollektivselskaper samler seg om. Vi skal gjøre alt vi kan av store og små tiltak som bidrar til å gjøre det litt bedre for ukrainere som har måttet flykte fra denne grusomme krigen. Dette er et eksempel på et slikt tiltak som forhåpentligvis kan bidra til at hverdagen i et helt nytt land blir litt bedre, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes.

Tiltaket innebærer altså at ukrainske flyktninger kan bruke passet eller ID-kort som gyldig billett i kollektivtrafikken i Oslo og hele Viken for reiser med Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk.

Tilsvarende er gjort flere steder i Europa. Tiltaket gjelder foreløpig på ubestemt tid.

[ Nå opplever UDI større pågang av flyktninger enn under krisen i 2015 ]