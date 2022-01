Plankebærerprisen 2021 til Håpets Katedral

Flere samlet seg på Isegran mandag for å overvære annonseringen av Håpets Katedral som mottaker av årets Plankebærerpris.

– Nå står vi på historisk grunn her på Isegran, og her har det reist seg et stort byggverk på en pram av røtter. En katedral som er en krysning mellom moderne kunst og verdensarv, sa Dag Solheim.

Det var god og lun stemning på Isegran til tross for minusgrader. Solveig Egeland (t.h) småprater med Fredrikstad Bryggeriets Venner rundt bålpanna. (Ylva Lie Bjerke)

Siden 1996 har han og resten av Fredrikstad Bryggeriets Venner delt ut pris til noen som på særskilt måte setter byen på kartet. At det var Håpets Katedral som nå stod for tur, er ikke uten grunn, ifølge Solheim.

– Et mer positivt tiltak en «Håpets Katedral» er det nesten ikke mulig å finne, sa Solheim, og fortsatte:

– Gjennom dette initiativet har Fredrikstad som by fått stor oppmerksomhet på best tenkelige måte langt utenfor byens grenser, ja langt utover Norges grenser. Dette skaper oppmerksomhet globalt, og det tar for seg to av de største utfordringene verden står overfor, evnen til dialog på tvers av tro og overbevisninger og til å redde miljøet.

En strålende blid initiativtager Solveig Egeland sa at hun var helt i sjokk da hun fikk beskjeden.

– Jeg smilte helt opp til øra. Jeg kan ikke si noe annet enn takk, men dette hadde aldri, aldri gått uten denne gjengen som er samla her. Det er alle disse håpsbyggerne som er grunnen til at denne katedralen er her, sa hun.

Prosjektleder Solveig Egeland gleder seg til Håpets Katedral skal ut og reise. (Ylva Lie Bjerke)

Det gjenstår fortsatt litt arbeid på katedralen, men Egeland håper den står ferdig til sommeren.

– Vi gleder oss veldig til den skal ut og reise og at den skal markedsføre håpet og Fredrikstad ute i verden. Vi planlegger en tur til Hvaler til høsten, det blir første tur. Så er det jo et mål og komme seg opp Themsen til London i 2023.

Prosjektet Havets Katedral eies av Norges Buddhistforbund, Dialogforum Østfold, Kirkens Bymisjon, Caritas Norge, Fredrikstad kirkelige fellesråd og Borg Bispedømme, og er bygd gjennom et samarbeid med Nedre Glomma, Re-Turn og Biobe.

---

Vinnere av Plankebærer’n

1996: Egil «Drillo» Olsen

1997: Ole Jørgen Fredriksen

1998: Harald Zwart

1999: Øivind Johannessen

2000: Morgan Andersen

2001: Landsleir 2001 Urban

2002: Knut Torbjørn Eggen

2003: Fredrikstad Fotballklubb

2004: Bård Eker

2005: Bjørg Johnsrud Western for The Tall Ships’ Races

2006: Vivi Haug

2007: Dennis Storhøi

2008: Terje Høili

2009: Vebjørn Sand

2010: Jon Brynildsen

2011: Fredrikstad Cup

2012: Arne Børresen for Gamlebyen Modelljernbanesenter

2013: Månefestivalen

2014: CC Cowboys

2015: Grace Bullen

2016: NRK for Anno 1721

2017: Byfergene

2018: Stian «Staysman» Thorbjørnsen

2019: IDYLL Festivalen

2020: Visit Fredrikstad & Hvaler

2021: Håpets Katedral

---