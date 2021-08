Anbefaler gravide å ta koronavaksine

Det skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Internasjonale studier skal i følge FHI vise at det er noe høyere risiko for alvorlig koronasykdom blant gravide. Dette kan skyldes at i takt med at barnet i magen vokser, får kvinner større belastning på hjerte og lunger, mener instituttet.

– Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Det er ikke praksis å anbefale kvinner som er tidlig i svangerskapet å ta vaksine. Dette grunnes i føre-var-prinsippet, fordi det første trimesteret regnes som det mest sårbare. Er du gravid i første trimester og tilhører en risikogruppe, kan du likevel bli anbefalt vaksine. FHI mener dette er trygt for både mor og barn.

– Data fra land hvor gravide er vaksinert viser at koronavaksinasjon ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller barnet i magen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige, sier Greve-Isdahl.

Overlegen forteller at vaksinen også vil beskytte barnet etter det er født.

– Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet - særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel. Vaksinering i svangerskapet kan beskytte både mor og barn mot å bli syk med covid-19, sier Greve-Isdahl.