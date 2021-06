Kjølen på Gjellestadskipet heves tirsdag

Kjølen er den best bevarte delen av skipet og har forutsetninger for å bli en viktig museumsgjenstand, skriver Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Gjellestadskipet er et funn av enestående nasjonal og internasjonal betydning. — Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister

Kjølen er viktig for å datere skipet og forstå skipets egenskaper som havgående fartøy, og skipet vil kunne gi mye ny kunnskap om vikingtiden i Norge.

– Hvert eneste lag i graven er undersøkt og dokumentert med moderne metoder. Vi har fått et godt bilde av hvordan skipet og avdøde ble begravet og hvordan landskapet rundt skipsgraven så ut i sin samtid, forteller utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum.

Utgravingen, som er den første av et vikingskip i Norge på over 100 år, startet 26. juni i fjor etter at det ble oppdaget en skipsform under bakken i 2018.

­– Gjellestadskipet er et funn av enestående nasjonal og internasjonal betydning. Jeg er imponert over det arbeidet som arkeologene har gjort med å dokumentere funnet. Dette vil bidra til ny og spennende forskning i lang tid framover, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som skal overvære hevingen, i pressemeldingen.

