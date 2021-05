FFK er milevis fra målet før aksjonsløp

– Er det noe du skal gi penger til, så er det dette, mener juniorlagstrener og initiativtaker Thomas Johnsen i FFK.

Han innser, og er takknemlig for, at det beskjedne beløpet som er samlet inn i sponsorkroner til nå viser at mange støtter aksjonsløpet fra egen lommebok. Men de store bidragene uteblir.

– Vi er nok litt skuffet over at ikke flere bedrifter har meldt interesse. Det er næringslivet som kan gi så det monner og uten at det går hardt utover egen økonomi, påpeker Johnsen.

Her skal de løpe

To uker etter at Dagsavisen Demokraten meldte at Fredrikstad Fotballklubbs junioravdeling planlegger et sentrumsløp til inntekt for organisasjonen Mental Helse Ungdom, er det skrapet sammen i underkant av 13.000 kroner. Det er langt unna målet.

– Vi hadde håpet å være nær 100.000 kroner før løpet, og det er jo et stykke dit, innser Johnsen onsdag ettermiddag – tre dager før det braker løs.

Lørdag stiller rundt 100 spillere og trenere fra FFKs ungdomsavdeling til start i løpet, som skal gå på begge sider av Glomma i Fredrikstad sentrum og krysse gangbrua to ganger.

Fra stadion går den cirka to kilometer lange løypa over Værstebrua, langs med elva og brygga til gangbrua, som forseres før kursen settes bortom studentboligene og videre mot Kråkerøybrua på den andre siden. Tilbake på sentrumssiden av Kråkerøybrua går løpet på brygga og igjen over gangbrua, og derfra tilbake til stadion.

Et økt antall unge gir uttrykk for at de har dårligere mental livskvalitet enn før pandemien. — Line Toft, Mental Helse Ungdom

Kommunikasjons- og innsamlingssjef Line Toft i Mental Helse Ungdom er trygg på at initiativet vil generere mer pengestøtte enn det ser ut som i øyeblikket.

– Min erfaring tilsier at det kommer gjerne en del mer i forbindelse med arrangementet, altså på selve dagen, sier hun, og håper på godvær og så mange tilskuere som mulig innenfor det pandemireglene og-anbefalingene tillater.

Bekymret

Toft er også bekymret, og viser til at mange flere unge enn før, og nesten halvparten av dem fra 18-25 år, har rapportert inn i forbindelse med undersøkelser at de sliter med følelsen av ensomhet under pandemien. Hun sier det er vanskelig å slå fast hvor mange som har fått psykiske lidelser sammenlignet med før.

– Mange er nok usikre på hvordan de skal definere egne følelser, og psykiske lidelser må diagnostiseres av dem som kan gjøre det, og hvor ventelistene for øvrig er lange. Men det vi kan slå fast er at et økt antall unge gir uttrykk for at de har dårligere mental livskvalitet enn før pandemien. Vi har hatt stor pågang i vår hjelpechat på nett, hvor vi nå opplever å få flere henvendelser enn før som tar opp problemstillinger som burde vært i hjelpeapparatet. Og det har bare økt gjennom pandemien. I mange tilfeller er det snakk om selvmordstanker, forteller Toft.

Hun peker på to faktorer som gir grunn til bekymring:

– For mange får hjelpen for sent når de ber om den, og vi frykter at for mange ennå ikke har bedt om hjelp.

– Vinn-vinn for alle

Hver av deltakerne skal på forhånd helst ha skaffet fem sponsorer hver, som enten gir en fast sum eller sponsorstøtte per runde gjennomført.

– Vi ser at mange har bidratt til nå, men løperne har stort sett skaffet bidrag fra familie og bekjente. Alle bidrag teller til arbeidet Mental Helse Ungdom gjør, men det er klart vi håper på noen hyggelige overraskelser på tampen her fra noen som har råd til å fleske til litt, medgir Johnsen, og sikter igjen til det lokale næringslivet.

– Det er de unge som skal bygge landet videre, og det vil være vinn-vinn for alle å bidra til at flest mulig unge har best mulig mental helse. Ingen vinner på at en generasjon framtidig arbeidsstokk har angst og er arbeidssky, argumenterer Johnsen.

Det er klart vi håper på noen hyggelige overraskelser på tampen her. — Thomas Johnsen, juniorlagstrener i FFK

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år, som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud under verdiene mot, åpenhet og likeverd.

– Vi synes dette initiativet fra FFK er så kult på så mange måter. Det er én ting at de starter en innsamling for oss, men så er det også jobben de gjør for lokalmiljøet samtidig og at de viser at god mental helse er viktig også i idretten. Med et sentrumsløp blir aksjonen og tematikken synliggjort og det vil trolig engasjere folk til å løfte samtalen om psykisk helse, sa Line Toft til Dagsavisen Demokraten 5. mai.

FFK har flere ganger tidligere hatt innsamlinger til gode formål, blant andre til barnekreftforeningen, og har da samlet inn mellom 80.000 og 130.000 kroner.