Tok latinorytmene ut i striregnet: – All kred til fotballspillere!

Med forbud mot innendørstrening, måtte danselærer Marianne Wallin tenke nytt. Lidenskapelige danseelever sultefôret på sosialisering og aktivitet har ikke vært vonde å be etter at dansen ble flyttet utendørs – selv ikke denne våte mandagen i Halden.

Kanskje varmet de seg på latinorytmene?

Trene ute sa Halden kommune! Ok! I striregnet møtte hele 10 damer til dans kl 20.00! *music for dance purpose only* Posted by Marianne Wallin on Monday, May 10, 2021

– Det striregnet det første kvarteret.

– En våt fornøyelse, altså?

– Det var helt fantastisk. Det er en grunn til at jeg ikke spiller fotball – all kred til dem som til vanlig trener ute i all slags vær, sier danselæreren med overbevisende stemme.

Lei av videotimer

Hun driver Danseloftet i Fredrikstad, Halden og Råde, og har til sammen 70 klasser i uka. I mange uker gjennom pandemien har de vært nødt til å holde stengt, som mange andre, og de har i mars og april kjørt videotimer i flere uker før Østfold-kommunene gikk ut av det strengeste smittevernsnivået.

Wallin, som også er president i Norges Danselærerforbund, har erfart hvordan bransjen hele tiden har måttet jobbe for å gjøre lokale tilpasninger der det har vært mulig.

Så ble det mulig å finne andre løsninger også for Danseloftet igjen. Utfordringen er at folk over 20 år ikke får trene innendørs i verken Fredrikstad eller Halden. Men ute er det tillatt om man er en gruppe på maksimalt 20 personer og holder to meters avstand til hverandre.

– Da fikk de valget: Videotime eller ute. Folk er ganske lei av dansetimer på nett nå. Å trene hjemme med to barn og gubben er liksom ikke helt det samme. Dessuten fant de som rynket litt på nesa over været i går motivasjon i at jeg hadde kjørt fra Fredrikstad til Halden for å danse med dem.

– Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, fant de ut, forteller Wallin entusiastisk.

– Dans betyr absolutt alt

Dansegruppa Latino Solo består av kvinner fra 30 til 50 år. De er vant med parkett og inneklima, men i tre uker har de nå trent utenfor lokalene de ellers ville benyttet.

– Vi har prøvd å holde det i gang så godt vi kan – prøvd å tenke nytt og se mulighetene. Forrige uke var vi helt nede i tre grader på en utendørsøkt, og paso doble blir ikke like grasiøst på grus og humpete asfalt, påpeker Wallin, som gleder seg over at det ikke er noen hindring for de danseglade.

Det var altså heller ingen hindring at regnet bøttet ned under mandagens økt, da ti deltakere sto klare ute på plassen.

Wallin er imponert over at mer enn halve gruppa møtte opp i det lite fristende været.

– Nå hadde vi sånn surklelyd i skoene da vi var ferdige, ler hun, og har forklaringen på hvor iveren kommer fra:

– Dans betyr absolutt alt for denne gjengen, og de trenger noe fast aktivitet. Her er det kvinner som får én times pause i uka fra å være mamma og kone eller samboer, og de slutter ikke når de først har begynt på et kurs. Enkelte er dessuten innflyttere, som har strevd med å få nye bekjentskaper og som finner nettopp det her på dansetrening.

Ett av kravene til dansekomfort har Wallin ikke vært villig til å fire på: De skulle ha bra lyd.

– I Fredrikstad nylig ble det til naboens store fortvilelse, så vi prøver å ta hensyn. Det er ikke like ålreit for alle rundt. Men i Halden i forrige uke kom en dame ut og lot som at hun luftet bikkja. Hun lurte egentlig på om vi holder på hver uke – for hun syntes det så så gøy ut! Så får vi se om hun dukker opp på en time snart, slutter den mangeårige danselæreren.

