Veterinærer ber hunde- og katteeiere være på vakt mot det britiske viruset

Britiske veterinærer advarer nå mot en mulig kobling mellom B117, også kjent som den britiske virusvarianten, og hjerteproblemer hos hunder og katter.

– Vi ønsker ikke å spre unødvendig panikk. Og vi vet ikke dette sikkert. Men veterinærer bør være klar over dette, slik at de kan begynne med testing hvis de mistenker et mulig tilfelle av koronainfeksjon, sier Luca Ferasin til The Guardian.

Ferasin er hjertespesialist ved Ralph Veterinary Referral Centre i Buckinghamshire i Storbritannia, og har ledet studien.

B117-varianten ble først oppdaget i Kent i desember. Nå står den for rundt 95 prosent av alle koronatilfeller i Storbritannia. Den har spredt seg til minst 85 andre land, deriblant Norge, der den nå er den dominerende koronavarianten.

Symptomer på hjertesvikt

Mellom desember og februar registrerte Ferasin og hans team en økning av hunder og katter som ble lagt inn med betennelse i hjertemuskelen. Antall tilfeller var bare 18 totalt, men ti ganger så høyt som dyresykehuset vanligvis opplever på denne tiden av året. Økningen av disse tilfellene sammenfaller med økningen i antall mennesker som ble smittet med B117-varianten i Storbritannia i samme tidsrom.

I tidligere dokumenterte tilfeller av koronainfeksjon hos hunder og katter, har symptomene vært rennende nese, hosting, nysing og øyekatarr. Dyrene som nå ble lagt inn, hadde utviklet symptomer på hjertesvikt, som slapphet, mangel på appetitt, rask pust, kortpustethet og hjerterytmeforstyrrelser. Videre undersøkelser avdekket at de hadde betennelse i hjertemuskelen. Koronaviruset også har vært knyttet til hjerteskader hos mennesker.

Blant de første tilfellene av B117-infeksjon hos dyr

I de fleste tilfellene hadde eieren av kjæledyret hatt koronasymptomer eller testet positivt på koronaviruset tre til seks uker før kjæledyret fikk symptomer. Flere av dyrene testet også positivt på koronaviruset. Funnene i Buckinghamshire er blant de første dokumenterte tilfellene av B117-infeksjon hos dyr.

– Det er mulig at flere ville ha testet positivt hvis testene hadde blitt utført tidligere, sier Ferasin.

Med unntak av én katt som måtte avlives, er alle dyrene på bedringens vei etter å ha fått medisinsk behandling.

Ferasin ber kolleger være oppmerksomme på katter eller hunder som viser symptomer på hjertesvikt, og oppfordrer til å teste dem for koronavirus – spesielt hvis eierne nylig er smittet. Veterinærene håper at dette vil hjelpe dem til bedre å forstå hvordan den nye varianten påvirker hunder og katter, og deres potensielle rolle i å overføre viruset, skriver The Guardian.

Studien er ennå ikke fagfellevurdert, men er til vurdering hos det britiske naturvitenskapelige tidsskriftet Nature, ifølge Vet Times.

Margaret Hosie, professor i virologi ved Universitetet i Glasgow, understreker overfor The Guardian at det foreløpig er uklart om det er koronaviruset som har forårsaket hjerteproblemer hos kjæledyrene, og viser til at det kan være et tilfeldig sammentreff. Hun ber likevel dyreeiere ta nødvendige forholdsregler.

– Beskjeden til dyreeiere er den samme: Hvis du har korona, vær klar over at det kan overføres til dyr. Unngå kontakt med kjæledyret ditt. Hvis det ikke er mulig, bruk en maske for eksempel når du gir det mat.

– Ikke bevist

Scott Weese ved Ontario Veterinary College toner også ned den mulige sammenhengen mellom den britiske virusvarianten og hjertesykdom hos dyr.

– Det er en interessant hypotese, men det finnes ikke bevis for at det er viruset som forårsaker disse problemene, sier Weese til ScienceMag.

Weese, som spesialiserer seg på nye, smittsomme sykdommer, påpeker samtidig at forskere og veterinærer bør fortsette å gjøre studier på om, og i så fall hvordan, koronaviruset og dets ulike varianter kan føre til hjertemuskelbetennelse hos dyr.

– Det er gjort funn som viser at viruset kan forårsake denne lidelsen hos mennesker, så det er verdt å undersøke, sier Weese.

– Men per nå er det ingen grunn til å frike ut, sier han.

