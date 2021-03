Flere personer politianmeldt for smittevernbrudd i Sarpsborg

Forsamlingen ble anmeldt lørdag for å ha vært for mange til stede i et lokale i sentrum av byen, melder politiet på Twitter.

– Da patruljen sjekket lokalene nærmere, påtraff de tolv personer som var samlet der. Det er snakk om folk i ulike aldre, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet har gjennomført avhør av lederen i den religiøse foreningen og opprettet sak på forholdet, opplyser operasjonslederen til avisa.

Hendelsen skjer i kjølvannet av at smittetallene i Sarpsborg gikk kraftig opp i kommunen det siste døgnet. I løpet av fredag ble det registrert 75 nye tilfeller.

Kommunen opplyste lørdag morgen at kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende og sier det kan bli behov for enda strengere tiltak.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman mener at de fortsatt har god oversikt over situasjonen, tross de høye smittetallene.

