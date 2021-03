716 kilo te viste seg å være 640 kilo tørket khat: – Et gedigent beslag

I midten av januar stanset Svinesund-tollerne et slovakiskregistrert vogntog som hadde vært inne til ekspedisjon på rød sone ved tollstasjonen, og ønsket å dobbeltsjekke om sjåføren hadde fortollet varene han fraktet på korrekt vis.

– Føreren – en slovakisk mann født i 1987 – ble bedt om å legge fram papirer, og viste da fram to fortollinger. Den ene var på konteineren, mens det på den andre sto at han hadde med seg 716 kilo matchablader. Dette skulle altså være en type te, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Ifølge papirene var kartongene bakerst i konteineren fylt med te, men tollerne fant raskt ut at dette ikke stemte. Foto: Tolletaten

Umiskjennelig eim

Det ble gjennomført skanning av konteineren, og på bildene som dukket opp på skjermen kunne tollerne se at det som tilsynelatende var uskyldig te var plassert helt bakerst.

– Ut fra papirene til sjåføren var det snakk om 40 kartonger som hadde etiopisk opprinnelse. Sjåføren fortalte at han selv hadde lastet varene om bord, og sto på sitt om at dette var te, utdyper Grandahl.

Tollerne ønsket likevel å utføre en grundigere kontroll, og åpnet derfor konteineren og veide en av eskene til nærmere 18 kilo. Da de åpnet kartongen kom det til syne åtte aluminiumsposer, og det ble samtidig bekreftet at den slovakiske mannen ikke hadde vært helt ærlig.

– Man kunne med en gang se at dette var tørket khat, og ikke minst kunne man kjenne igjen den karakteristiske lukta. Det var ingen tvil om hva dette egentlig var, fastslår Grandahl.

– Veldig mye

Det var NRK som først omtalte det svært omfattende smuglingsforsøket, som ledet framt til det som viste seg å bli det største beslaget av tørket khat som er gjort i Norge noensinne.

Ikke bare er det ulovlig å innføre denne planta til Norge som følge av at den står på narkotikalista her til lands – en opptelling av innholdet i de 40 kartongene avdekket nemlig at mannen hadde forsøkt å snike inn til sammen hele 640 kilo av den narkotiske planta.

– Det er i alle fall det største jeg har vært borti, og i tørket form er dette veldig mye. Før jul avslørte vi noen forsøk på å smugle henholdsvis litt over ni og fem kilo, og også de ble betegnet som store, så dette er egentlig et helt gedigent beslag, sier Grandahl.

Streng straff

Politiet ble umiddelbart kontaktet, og av hensyn til deres etterforskning av saken er det først nå Tolletaten har fått lov til å gå ut med denne storfangsten.

– Sjåføren får nok en kraftig reaksjon i ettertid, og trolig blir han dømt til en lengre fengselsstraff for dette smuglingsforsøket, mener Grandahl.

– Dette var veldig bra jobba av tollerne på vakt, og viser at det ofte er verdt å ta en ekstra titt på de transportene som kommer over grensa, avslutter seksjonssjefen.

