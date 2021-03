Aktivitetslederen

Hvem: Marianne Storm (36)

Hva: Daglig leder i Fredrikstad Aktivitetsråd

Hvorfor: Skal fremover bidra med aktivitetstips til Demokratens lesere

Dette blir gøy, Marianne – vi gleder oss til tipsene dine! Hva er det viktigste du ønsker å formidle til Fredrikstads innbyggere?

– Jeg er jo i en jobb som er veldig engasjerende, med mye artige aktiviteter. For meg personlig er det viktig at flere får vite om alt det nydelige Fredrikstad har å by på. Selv om vi kjenner byen vår, har de fleste fortsatt en del uoppdaga. Nå i denne rare koronatiden er det spesielt fint å få vite om de enkle, men gode aktivitetene som kan bidra til at vi har det bra både fysisk og psykisk.

Hvorfor et Aktivitetsråd?

– I Norge har vi flotte idrettsråd som fremmer idrettens behov, men fellesorganisasjonen Norsk friluftsliv og Tverga, ressurssenteret for egenorganisert fysisk aktivitet, ville teste ut noe nytt. De ønsket å se på mulighetene som finnes på et lokalt nivå for å prioritere et mangfold av aktiviteter. Fredrikstad Aktivitetsråd er et resultat av dette, og vi er faktisk landets første i vårt slag.

Hva gjør du selv for å holde deg aktiv?

– Jeg har veldig mye walk&talk på jobb! Det vil si at jeg kombinerer møtevirksomhet med det å gå tur. Jeg unner meg også treningsøkter tre dager i uka, men på et veldig moderat nivå. Jeg er opptatt av at det skal være lystbetont, så jeg gjør bare det jeg liker: gå turer, sykler, står på ski og sånt jeg syns er morsomt. I det siste har jeg gått mye på Kyststien. Jeg har aldri før lagt merke til akkurat disse områdene, og det er så fantastisk å oppdage nye steder her vi bor. Jeg er det jeg vil kalle litt «geografisk utfordra» og går meg ofte bort, men med skiltene til Kyststien er jeg trygg og god.

Nå er det vinterferie her i distriktet, og du har kommet med noen gode råd til alle som skal være hjemme og kanskje til og med jobbe. Hva er dine egne planer for den kommende uka?

– Vi skal ha hjemmeferie, og jeg har planer om å vinterbade med barna som tilskuere. Det blir festlig! Vi skal selvsagt også gå flere Kyststi-turer med båling og kos. Og så har vi planlagt en stjernetur! Vi skal ut på kvelden og se på stjernene, så akkurat nå driver vi og lærer oss stjerneformasjonene. Det er det som er litt deilig med ferie; vi trenger ikke være så strenge med leggetider og kan være litt mer i øyeblikket.

Hvilken Fredrikstad-perle benytter du oftest selv?

– Jeg er veldig glad i Tronddalen. Jeg syns Gressvik-marka helt fantastisk, og jeg er så glad for den nye lysløypa der. Men jeg var også nylig på Mærrapanna og gikk til Geitøya. Det var et helt ukjent sted for meg, jeg var ikke engang klar over at det fantes, men jeg ble så forelska! Det er rett og slett et fantastisk sted som jeg kommer til å bruke masse fremover.

Hva gjør du når du skeier ut da?

– Herremin, jeg skeier jo ut hele tida! Det er jo gøy å leve litt. For meg går det i god mat og – ikke minst – dessert. Jeg elsker også å se film og kose meg i sofaen. Det å skikkelig late seg syns jeg er deilig.

Hvilken film har gjort størst inntrykk på deg da?

– «Pay it forward» ga meg veldig mye da jeg så den første gang. Den viste på beste måte hvor viktig det er å gi små drypp av glede til hverandre. Den filmen satt i lenge.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg vet ikke hva det heter, men jeg kunne lett hatt den kraften hvor du kan hoppe til forskjellige steder i verden. Den kunne jeg tenkt meg. Jeg syns reisevei er utrolig kjedelig.

Og hvor skulle du hoppa? Om det ikke var koronarestriksjoner?

– Jeg har lenge hatt et stort ønske om å se og gå den kinesiske mur. Det er en perle i verdenshistorien. Også er den så lang og høy! Tenk deg hvor mektig det må være å stå der eller gå deler av muren. Noen ganger blir jeg veldig imponert over hva mennesker kan få til.

Og helt til slutt; hvilke tre personligheter ville du invitert hjem til middag?

– Jeg er veldig glad i komikere, så dette måtte blitt Robin Williams, Jim Carrey og Ricky Gervais. Tenk deg takhøyden det hadde vært rundt middagsbordet. Disse tre personene kunne nok pratet og tullet om alt mellom himmel og jord. Å sitte sånn rundt middagsbordet der praten sitter løst og det er rom for meningsutvekslinger på høyt nivå, det hadde jeg likt!

