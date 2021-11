Hege (43): – Legning har ingen aldersgrense

Hvem: Hege Hansen (43)

Hva: Blogger hegeslillerom – skeiv mamma, og driver opplæringsbedrift for ansatte i helsevesenet.

Aktuell: Nyvalgt styreleder i Fredrikstad Pride.





Gratulerer, du tok nylig på deg vervet som styreleder i Fredrikstad Pride. Du skriver selv at man bør bli bedre til å gripe mulighetene. Er denne oppgaven en av dem?

– Takk for det, og det er vel for så vidt en av tingene jeg ser på med skrekkblandet fryd. Samtidig så gleder jeg meg. Vi er en liten fin gjeng i styret som er engasjert og som ser fram til en ordentlig Pride-feiring i Fredrikstad neste år.

Det er kan hende ikke den hyggeligste oppgaven, når man får ansvaret for å rydde opp etter et underslag i organisasjonen?

– Det har vært mange utfordringer knyttet til det. Men her må jeg gi skryt til August Løken, som har jobbet for å få Fredrikstad Pride opp på beina igjen det siste året. Nå skal vi fortsette jobben han har gjort. Vi er et helt nytt styre med sterkt engasjement, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet. Vi får ikke gjort noe med det som har vært, men velger å se fremover – og gleder oss til en markering neste år. Det skal bli en feiring som favner alle aldersgrupper, fra barn og familier – til eldre på institusjon.

Den første gangen jeg snakket med deg gjorde du enkelte ting for å skjerme deg og familien. Nå står du bokstavelig talt hundreprosent fram i det offentlige?

– Familien er og blir privat. Selv om jeg deler mye og er åpen om legningen min, så verner jeg veldig om det som er mitt private. Familien har førsteprioritet. Samtidig ser jeg hvor viktig det er for mennesker å ha noen å sammenligne seg med, noen som kan fortelle at det vil gå bra – og noen som heier. Jeg gjør det jeg gjør med full støtte fra familien min.

I september startet du en opplæringsbedrift. Målet er å veilede, undervise og ha samtaler med helsepersonell i møte med andre legninger. Hvordan har oppstarten vært?

– Jeg er for så vidt fortsatt i oppstartsfasen. Noen bookinger har kommet inn i kalenderen. Jeg gleder meg til både undervisning, foredrag og konferanser gjennom vinteren. Tilbakemeldingene er at dette er et udekket behov i helsevesenet, og blant alle som jobber med mennesker. Som hos lærere i skole og barnehage. Legning har ingen aldersgrense, så dette berører jo mennesker i alle aldre. Jeg har også samtaler med mennesker som ikke har stått fram, og familien rundt. På Facebook har jeg en gruppe for skeive voksne og eldre som føler behov for sosial omgang, nå er vi 80 medlemmer.

I et intervju i Dagsavisen Demokraten etterlyste du en mangfoldsplan for Fredrikstad kommune, og skeive eldre inn i denne. Har det politiske miljøet reagert?

– Ja, så absolutt. Jeg var sikker på at kommunen hadde en plan, men etter å ha brukt dagevis på å ringe rundt til ansatte i kommunen, kom det fram at det har vi ikke. Ingen plan som omhandler mangfold i forhold til seksuell legning og identitet. Torsdag var jeg i møte med Arbeiderpartiets Malin Krå Simonsen, som selv tok initiativ til å møte meg etter å ha lest artikkelen. Fredrikstad kommune er en av få kommuner som ikke har en mangfoldsplan på plass, det er altfor dårlig. En mangfoldsplan vil gi folk tillit til kommunens arbeid, og gjenspeile byens befolkning. Det er praksis som er viktig, men for at det skal komme på plass er en plan grunnpilaren. Jeg håper arbeidet nå blir prioritert.

I januar gjennomførte Statistisk sentralbyrå for første gang en nasjonal spørreundersøkelse som inkluderer både seksuell orientering og seksuell tiltrekning. Vet vi nå mer om hvordan skeive har det?

– Rapporten viser det vi egentlig har fryktet. Skeive er ofte mindre tilfreds med livet, og egen psykiske helse. Det er flere utfordringer knyttet til livskvalitet, og det å ha det bra i livet med hvem man er. Det viser at holdningsrettet arbeid og økt kompetanse må mer på bordet. Både for å øke kunnskap og synliggjøre fordommer. Ingen får gjort noe med det man ikke vet eksisterer.

Hvilke fordommer er det som fortsatt sprer seg i samfunnet?

– Å det er så mye. Jeg får jo mange meldinger, aller mest fra den voksne generasjonen, som dreier seg utelukkende om min legning. Det har blitt enkelt å spy ut ting i media, og i ikke minst i kommentarfeltene. Det blir litt flokkmentalitet hvor den ene drar den andre med seg. Fordommer knyttet til mennesker som ikke er inne i «A4-boksen». Jeg undrer meg til stadighet over hvor mye energi enkelte bruker i forsøket på å forandre andre mennesker. Så mye tid brukt på noe de ikke får gjort noe med. En tidligere rapport viser at homofile og bifile ungdommer blir mobbet i ganske mye større grad enn heterofil ungdom. Det er fortsatt en lang vei å gå, og vi må våge å gå den.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Vet du, det er veldig mange. Jeg er veldig glad i å lese, men kanskje: «Kampene – et portrett av Kim Friele».

Hva gjør deg lykkelig?

– Mine folk, og være hjemme med dem, er det som gjør meg aller lykkeligst. En kveld med tv og sofakos sammen med dem som betyr aller mest for meg. Det er på toppen av happylista mi. Ellers blir jeg lykkelig av perfekte åtte minutters egg, eller av en overraskelse i hverdagen som jeg ikke så komme. Et kort, en klem eller en hyggelig melding. Helt uventet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut altfor ofte, og jeg skylder på at det er viktig å gripe gleder i hverdagen. Å skeie ut for meg, er å spise is rett fra boksen, ha fredagstaco på en onsdag og sove lenge på en helt vanlig hverdag …

Er det noe du angrer på?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke det er. For alt som har vært, har ført meg hit jeg er i dag. Det er livet da, som skjer, på godt og vondt. Og med det så følger erfaringer som kan brukes til det bedre kanskje. Nei, jeg angrer ikke på noe. Det har jeg ikke tid til.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Da ville jeg hatt evnen til å reise i tid.

Hvem var din barndomshelt?

– SuperTed og Hanne Krogh.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For arbeidet med bedre psykisk helse, hvordan vi skal løse utfordringene rundt klima og et større søkelys på utfordringene knyttet til mobbing, for å nevne noe.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Kim Friele og Hanne Krogh, selvfølgelig. Jo, også Fredrikstads nye ordfører, Siri Martinsen, da kunne vi ha fortsatt diskusjonen om kommunens mangfoldsplan.

